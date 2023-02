Zdroj: instagram.com/katarina.koscova V zásuvke ležala 3 roky: Katka Koščová zverejnila skladbu na pamiatku Jána a Martiny Pôvodne mala nahrávka zaznieť vo filme Sviňa. Pieseň je netradične bez názvu, má symbolizovať len venovanie. 21. február 2023 Ľubomír Hudačko Správy Zo Slovenska

Prešovská speváčka Katka Koščová pred tromi rokmi na hudbu Vladimíra Martinku napísala text. Témou mal byť práve Ján s Martinou a pieseň bola pôvodne zamýšľaná pre film Sviňa.

Hrôza, panika a bezmocnosť

„Vo filme sa nakoniec neobjavila a ležala nám doteraz v zásuvke, ktorý sme sa dnes po súhlase všetkých tvorcov rozhodli otvoriť. Dnes je to päť rokov. Pamätám si ako mi to po prvej správe úplne nedošlo v celej hĺbke a šírke. Aj na ten pocit, keď mi to konečne došlo. Na tú hrôzu, paniku, bezmocnosť,“ pridala komentár Katka Koščová na sociálnej sieti.

Pieseň je netradične bez názvu, má symbolizovať len venovanie. Vypočuť si ju môžete v priloženom video odkaze.

