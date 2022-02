Zdroj: TASR/Milan Kapusta VAROVANIE: Do Európy mieria 2 víchrice a napáchajú SPÚŠŤ aj na Slovensku! Kedy udrú? Európa zažije tento týždeň mimoriadne nebezpečné počasie. Náš kontinent totiž zasiahnu hneď dve víchrice, ktoré budú nasledovať po sebe. 15. február 2022 ELA Rôzne

15. február 2022 ELA Rôzne VAROVANIE: Do Európy mieria 2 víchrice a napáchajú SPÚŠŤ aj na Slovensku! Kedy udrú? Európa zažije tento týždeň mimoriadne nebezpečné počasie. Náš kontinent totiž zasiahnu hneď dve víchrice, ktoré budú nasledovať po sebe.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Aj keď si zatiaľ užívame príjemné počasie, na Slovensku a v Európe sa v strede týždňa zásadne zmení. Spôsobí to prehlbovanie tlakových útvarov nad Atlantikom, ktoré budú v priebehu týždňa postupovať smerom nad náš kontinent a prinesú mimoriadne nepriaznivé počasie.

Severné časti Európy potrápi aj silný lejak, no škody bude páchať predovšetkým vietor, ktorý bude v nižších polohách dosahovať rýchlosť v nárazoch až cez 100 km/h, informuje iMeteo.sk.

Prvá víchrica udrie v stredu

Víchrica Dudley sa už teraz prehlbuje nad oblasťou Atlantického oceána a v stredu dorazí na pobrežie Britských ostrovov. Na Britských ostrovoch sa očakávajú nárazy v nižších polohách až do 120 km/h a na horách až cez 150 km/h.

Víchrica v noci zo stredy na štvrtok dorazí aj do Holandska, Nemecka a počas štvrtka do ďalších štátov strednej Európy.

Aktuálne to vyzerá, že najnebezpečnejšie prejavy vetra sa očakávajú v Nemecku, v Česku a v Rakúsku. V nižších polohách budú nárazy vetra dosahovať rýchlosť až do 110 km/h, v Nemecku až do 130 km/h a na horách budú nárazy vetra ešte silnejšie a to až cez 150 km/h.

Na Slovensku sa rozfúka vo štvrtok

„Vietor začne už v stredu popoludní silnieť v oblasti severného Slovenska. Poryvy vetra by mohli dosahovať rýchlosť do 70 km/h, na horách až do 90 km/h. Výraznejšie začne na celom našom území silnieť vietor vo štvrtok. Nárazy vetra budú dosahovať rýchlosť do 80 km/h, ojedinele aj viac,“ dodáva iMeteo.sk. Na horách však poryvy vetra budú presahovať rýchlosť 100 km/h, no v Tatrách až okolo 140 km/h.

Vietor tak bude páchať vo štvrtok prvé škody. No ak sa aktuálne prognózy numerických modelov potvrdia, tak v piatok a v sobotu do Európy dorazí ešte silnejšia víchrica, ktorá môže páchať poriadnu spúšť.

Druhá víchrica bude zrejme silnejšia

Zatiaľ čo stred prvej tlakovej níže postúpi cez Škótsko a Severné more smerom nad Pobaltie, tak druhá tlaková níž bude nebezpečnejšia v tom, že jej trajektória bude ležať výrazne južnejšie a postúpi oblasťami, kde môže napáchať skutočne výrazné škody.

Víchrica dorazí v piatok ráno z Atlantiku do Walesu a južného Anglicka. Následne sa jej stred presunie cez Lamanšský prieliv nad Holandsko a severné Nemecko a bude postupovať smerom nad Pobaltie.

V celom Anglicku, vo Francúzsku, na Beneluxe, v Nemecku, ale aj v Česku a v Poľsku sa očakáva extrémne silný vietor, ktorý môže páchať veľké škody.

Nárazy vetra by totiž aj v nižších polohách mali dosahovať rýchlosť 110 až 130 km/h a na horách až vysoko cez 150 km/h.

„Aj u nás by mal byť vietor o čosi silnejší a dorazí v sobotu. Všetko to však bude závisieť od presnej polohy stredu tlakovej níže, ktorá sa bude presúvať cez Európu,“ varuje iMeteo.

Tento týždeň tak prinesie dve významné víchrice. Prvá dorazí do Európy už v stredu a na Slovensko dorazí vo štvrtok a druhá, ešte silnejšia príde v piatok a Slovensko zasiahne v sobotu. Buďte preto opatrní.

Ilustračné foto: archív, TASR

Zdroj: iMeteo.sk