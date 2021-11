Zdroj: TASR/AP Varovná streľba aj policajné auto v plameňoch: Časť Európy sa búri proti sprísneným opatreniam, FOTO Pandémia naberá na sile a niektoré krajiny Európy hlásia demonštrácie v uliciach. Ľudí rozhnevalo sprísňovanie protipandemických opatrení. 20. november 2021 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Pandemická situácia v európskych krajinách sa zo dňa na deň zhoršuje. Viaceré štáty pristupujú k sprísneniu opatrení, čo vyhnalo do ulíc demonštrantov napríklad v susednom Rakúsku, ale aj v Chorvátsku či Holandsku.

Desaťtisíce demonštrantnov vo Viedni

Na protestoch proti novým vládnym opatreniam v boji proti koronavírusu sa v sobotu vo Viedni zúčastnilo približne 30 000 ľudí, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na aktualizované odhady rakúskej polície. Demonštranti svojím pochodom narušili dopravu v celom centre. Niektorí účastníci podľa medializovaných informácií hádzali na policajtov fľaše.

Rakúsko zavedie po rekordnom počte nových prípadov nákazy koronavírusom plošný lockdown, ktorý sa začne v pondelok a bude sa týkať zaočkovaných aj nezaočkovaných občanov. Oznámil to v piatok predpoludním kancelár Alexander Schallenberg. Lockdown bude trvať maximálne 20 dní s prehodnotením situácie po desiatich dňoch.

Rakúska vláda zároveň oznámila, že od 1. februára 2022 začne v krajine platiť povinnosť byť zaočkovaný proti COVID-19 pre všetkých obyvateľov. Očkovanie treťou dávkou bude možné už po štyroch mesiacoch.

V uliciach Záhrebu

Niekoľko tisíc ľudí z celého Chorvátska pricestovalo v sobotu do Záhrebu na protest proti povinným covidpasom a platným epidemiologickým obmedzeniam. Mestská polícia v Záhrebe v uviedla, že protest nebol ohlásený, informovala agentúra HINA.

Účastníci protestu chcú, aby vláda zrušila certifikáty, ktoré preukazujú zaočkovanosť alebo uzdravenie z koronavírusového ochorenia COVID-19 a stali sa povinnými pre zamestnancov vládnych a verejných inštitúcií, ako aj pre všetkých ostatných vstupujúcich do týchto inštitúcií. Niektorí z účastníkov protestu uviedli, že občania, ktorí nemajú covidpas, sú protiústavne a nezákonne vylúčení z verejného života a bránia im chodiť do práce či do školy.

„Je našou občianskou povinnosťou postaviť sa proti diskriminácii akejkoľvek osoby, rozdeľovaniu spoločnosti a používaniu tohto diskriminačného certifikátu,“ uvádza sa vo vyhlásení účastníkov pochodu.

Vyhrotené protesty v Holandsku

V Holandsku prebehli protesty podľa medializovaných informácií veľmi dramaticky. Polícia dokonca musela v piatok (19. 11.) večer spustiť varovnú streľbu a použiť vodné delo. Stalo sa tak na demonštrácii proti sprísneniu pandemických opatrení v Rotterdame. Podľa agendúr DPA a Reuters sa na mieste zranili dvaja ľudia.

Policajná hovorkyňa Patricia Wesselsová uviedla, že polícia použila varovné výstrely, pretože situácia na proteste bola “životu nebezpečná”. “Vieme, že najmenej dve osoby utrpeli zranenia, pravdepodobne v dôsledku varovnej streľby, ale presná príčina zranení ešte nebola určená,” vysvetlila.

Demonštrácie sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Tí došli vysloviť svoj nesúhlas s vládnym plánom dovoliť vstup do prevádzok a na spoločenské udalosti len osobám, ktoré sa preukážu platným covid pasom. >

Účastníci protestu používali zábavnú pyrotechniku a hádzali do policajtov a hasičov rôzne predmety. Hlásených bolo niekoľko prípadov podpaľačstva, podpálené bolo minimálne jedno policajné auto. Proti výtržníkom zasahovali aj policajní ťažkoodenci.

Holandská vláda minulý týždeň oznámila návrat k čiastočnému lockdownu, ktorý bude platný tri týždne. Bary, reštaurácie, kaviarne a supermarkety musia v súlade s novými opatreniami zatvárať od minulej soboty o 20.00 hod. Obchody, ktoré predávajú iné než základné tovary, musia zatvárať už o 18.00 hod.

Krajina v piatok hlásila vyše 21 000 nových prípadov infekcie, čo je najväčší denný prírastok od začiatku pandémie. Celkovo už v tejto krajine zachytili testy približne 2,4 milióna nakazených a bolo zaznamenaných 18 900 súvisi­acich úmrtí.

Zábery z miest, v ktorých prebiehali demonštrácie, nájdete v priložených galériách.

