6 Galéria Zdroj: Air - Transport Europe Vážna nehoda kamióna a dodávky: Diaľnicu museli úplne UZAVRIEŤ Začiatok pracovného týždňa poznačila vážna dopravná nehoda neďaleko Hlohovca. Zasahovať museli aj leteckí záchranári. Dnes o 10:03 Krimi

Dnes o 10:03 Krimi Vážna nehoda kamióna a dodávky: Diaľnicu museli úplne UZAVRIEŤ Začiatok pracovného týždňa poznačila vážna dopravná nehoda neďaleko Hlohovca. Zasahovať museli aj leteckí záchranári.

6 Galéria Zdroj: Air - Transport Europe

Polícia musela na približne jednu hodinu úplne uzavrieť diaľnicu D1 v smere od Hlohovca na Bratislavu. Stala sa tam vážna nehoda medzi kamiónom a dodávkou.

Narazil do kamiónu

„Podľa prvotných informácií mal 38-ročný vodič auta VW Transporter, z doposiaľ nezistených príčin, zozadu naraziť do pred ním idúceho nákladného auta. Pri nehode utrpeli zranenia dvaja muži z dodávky, ktorí sedeli na zadných sedadlách. Zranenia 60-ročného spolujazdca by nemali byť vážne. Naopak jeho 55-ročný spolusediaci utrpel zranenia, s ktorými ho museli letecky transportovať do bratislavskej nemocnice,“ prezradila trnavská krajská polícia.

Policajti podrobili oboch vodičov dychovým skúškam, ktoré prítomnosť alkoholu nepotvrdili.

Záchranársky vrtuľník v akcii

Viac prezradili leteckí záchranári z Air – Transport Europe (ATE): „Bratislavská posádka leteckých záchranárov letela dnes ráno k dopravnej nehode, ktorá sa stala na diaľnici D1 neďaleko Hlohovca.“

Pri zrážke dodávky s nákladným autom sa vážne zranil spolujazdec z dodávky.

„Leteckí záchranári si po pristátí priamo na ceste prevzali pacienta s vážnym úrazom hlavy a hrudníka do svojej starostlivosti. Po doplnení liečby bol preložený na palubu a v umelom spánku, v kritickom stave bol vrtuľníkom transportovaný do UNB Kramáre,“ dodáva ATE

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

6 Galéria

Zdroj: Air - Transport Europe

Zdroj: Dnes24.sk