22. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Vedci varujú: Vírus Zika naberá na sile! Máme tu hrozbu ĎALŠEJ PANDÉMIE? Sotva sme sa vysporiadali s covidom a ďalší vírus prekvapil vedcov novou mutáciou. Čo je to Zika, ako sa prejavuje a kto je v najväčšom ohrození?

Slovo pandémia sme za posledné dva roky počuli azda miliónkrát. COVID-19 doslova ovplyvnil chod sveta a zmenil životy ľudí.

Na Slovensku ale čísla už dlhšie klesajú a väčšina vecí sa vracia do normálu. Odborníci však upozorňujú, že je tu nová vírusová hrozba, ktorá by mohla doraziť aj do našich končín.

Nová mutácia

Vírus Zika je prenášaný komármi a v Európe je zatiaľ pomerne neobvyklý. Najčastejšie sa vyskytuje v juhoamerických krajinách, Afrike či Ázii.

Vedci z výskumného inštitútu v San Diegu vírus skúmali a nedávno identifikovali novú mutáciu. Tá má tendenciu šíriť sa veľmi rýchlo a okrem typického výskytu by sa tak mohla dostať aj do iných častí sveta. Informuje o tom portál LadBible.

Tieto zistenia sa zhodujú so stanoviskom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorej sa nové mutácie nielen rýchlo prenášajú, ale sú aj odolnejšie voči prirodzenej imunite.

Dobrou správou však je, že pandémiu o sile tej covidovej by Zika spôsobiť nemala. Biológ William Haseltine v rozhovore pre Salon vysvetlil: „Tento vírus má potenciál byť nebezpečným pre ľudí, má však len obmedzené schopnosti stať sa hrozbou na úrovni covidu. Zásadným rozdielom totiž je, že sa prenáša z hmyzu na ľudí, nie však z človeka na človeka.“

