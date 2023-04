Zdroj: TASR/František Iván Veľká noc sa blíži a vlaky sa PLNIA: Kedy bude najväčší CHAOS a aké spoje posilnia? Počas sviatkov sa Slováci už tradične presúvajú z jedného konca krajiny na druhý. Pripravené na to musia byť aj železnice. 4. apríl 2023 Správy Zo Slovenska

4. apríl 2023 Správy Zo Slovenska Veľká noc sa blíži a vlaky sa PLNIA: Kedy bude najväčší CHAOS a aké spoje posilnia? Počas sviatkov sa Slováci už tradične presúvajú z jedného konca krajiny na druhý. Pripravené na to musia byť aj železnice.

Zdroj: TASR/František Iván

Obsadenosť vlakov počas Veľkej noci stúpa každým dňom. K pondelku je priemer obsadenosti najvyťaženejších vlakov približne 79 %. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Posilnené spoje

„Cestujúci môžu počas sviatkov využívať o 18 vlakov viac,“ uviedol Kováč. Najobsadenejšie sú už tradične expresné vlaky Ex 6×x a InterCity (IC) z Bratislavy do Košíc, ale aj medzištátne rýchliky z Košíc do ukrajinského mesta Mukačevo.

ZSSK opisuje IC ako jej najrýchlejšie vlaky s rozšírenými službami v každej triede. Priebežne sa plnia aj spoje z Košíc do Bratislavy, ktoré posilňujú dopravu budúci pondelok a utorok (10. a 11. 4.)

Najvyťaženejší býva pondelok

Na Zelený štvrtok vypraví národný dopravca štyri vlaky po dva expresy a dva rýchliky a počas Veľkého piatka to bude päť rýchlikov. Na Veľkonočný pondelok, kedy sa očakáva najväčší záujem o prepravu, vypraví sedem vlakov, z toho tri expresy a štyri rýchliky. Už tradične ide o posilnenie spojenia medzi hlavným mestom a východným aj stredným Slovenskom, uzavrel Kováč.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24 a na Facebooku.

Zdroj: TASR