Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Veľká ZMENA v dvojitom občianstve: Po prijatí cudzieho už nemusíte stratiť slovenské Súčasný zákon pripravuje o slovenské občianstvo tých ľudí, ktorí prijmú občianstvo iného štátu. Takto oň prišlo už viac ako 3 500 ľudí. 25. február 2021 Zo Slovenska

25. február 2021 Zo Slovenska Veľká ZMENA v dvojitom občianstve: Po prijatí cudzieho už nemusíte stratiť slovenské Súčasný zákon pripravuje o slovenské občianstvo tých ľudí, ktorí prijmú občianstvo iného štátu. Takto oň prišlo už viac ako 3 500 ľudí.

Ľudia, ktorí prijmú štátne občianstvo iného štátu, by už nemuseli prísť o slovenský pas. Počíta s tým novela zákona o štátnom občianstve z dielne ministerstva vnútra, ktorú v stredu schválila vláda.

Slovenské občianstvo

Slovenské štátne občianstvo by podľa návrhu mohli získať tiež bývalí občania SR, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Súčasný zákon pripravuje o slovenské občianstvo tých ľudí, ktorí prijmú občianstvo iného štátu. Takto oň prišlo už viac ako 3 500 ľudí.

„V súlade s programovým vyhlásením vlády umožníme občanom Slovenskej republiky dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo tohto štátu bez straty slovenského. A, samozrejme, umožníme aj tým, ktorí o občianstvo prišli, aby ho nadobudli naspäť,“ vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Novela rozširuje aj výnimky, podľa ktorých sa nestráca občianstvo. Zároveň by bývalí občania mohli požiadať o slovenské občianstvo jednoduchšie a v riadnom konaní. Účinnosť novely zákona sa predpokladá od 1. júla 2021.

O slovenský pas by nemuseli prísť občania v prípadoch, ak ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Slovenské občianstvo by si mohli udržať aj občania, ktorí nadobudnú cudzie štátne občianstvo, „ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov a predložia doklady preukazujúce tieto skutočnosti“. O štátne občianstvo SR by nemuselo prísť ani maloleté dieťa, ktorého rodič zostáva štátnym občanom SR.

Ovládate slovenský jazyk?

Občania alebo bývalí občania Českej republiky by po novom nemuseli pri žiadosti o slovenské občianstvo spĺňať požiadavku ovládania slovenského jazyka. Výnimka z ovládania štátneho jazyka by sa mohla uplatňovať aj pri žiadateľoch starších ako 65 rokov a tých, ktorí vykonali jazykové skúšky zo slovenského jazyka. Vzťahovať by sa mala aj na žiadateľov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Strata pasu

Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom.

Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu. Od prijatia zákona sa objavili viaceré pokusy o zmiernenie tejto právnej normy, avšak ani jeden z nich nebol úspešný. Aktuálnou právnou normou sa zaoberal aj Ústavný súd SR, ktorý nedokázal povedať, či je alebo nie je protiústavná.

Súčasná vláda Igora Matoviča (OĽANO) sa v programovom vyhlásení zaviazala, že umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty slovenského občianstva.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR