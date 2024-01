19. január 2024 Rastislav Búgel Ostatné športy Veľký MANUÁL pre fanúšikov: Všetko, čo potrebujete vedieť o SVETOVOM pohári v Jasnej Oči milovníkov lyžovania z celého sveta sa budú počas víkendu upierať na stredisko Jasná. Konať sa tam budú preteky Svetového pohára.

Stredisko Jasná bude počas víkendu (20. a 21. januára) hostiť preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Diváci si užijú desiatky pretekárok zvučného mena. Lákadlom je určite aj účasť slovenskej hviezdy Petry Vlhovej.

Keďže Jasná sa do programu Svetového pohára vrátila po troch rokoch, záujem divákov bol obrovský a vstupenky sa rýchlo vypredali.

V jasnej sa podľa odhadov bude počas oboch súťažných dní pohybovať približne 16-tisíc ľudí. Stredisko a jeho okolie sa tak pripravuje na obrovský nápor.

Pozor na kolóny!

Žilinská krajská polícia predpokladá tvorbu kolón. Upozorňuje hlavne na úsek diaľnice D1 – výjazd Liptovský Mikuláš v oboch smeroch. Podobnú situáciu očakáva aj v mestách Ružomberok a Liptovský Mikuláš. „Odporúčame cestujúcim, ktorí sa nezúčastnia podujatia, aby sa týmto úsekom počas prichádzajúceho víkendu vyhli,“ píše polícia, ktorá požiadala vodičov, ktorí pôjdu do Liptovského Mikuláša, aby použili cestu I/18 miesto diaľnice D1.

Uzatvorený vstup

Vodiči by sa mali pripraviť aj na to, že vstup do Demänovskej doliny bude 20. a 21. januára od 7.30 hodiny uzatvorený. „Z dôvodu zvýšeného náporu na dopravu Vás žiadame o skorší príchod (4.00 – 6.00 hod.) aby ste stihli zaparkovať a včas sa dopraviť na podujatie,“ vyzval organizátor pretekov.

Kontrolovať budú oprávnenosť vstupov na parkovanie a do ubytovacích zariadení od Záhradiek do lokality Biela Púť: „Po zaplnení parkovacích kapacít na Záhradkách a Lúčkach bude doprava odklonená na Záchytné parkovisko pri Pavčinej Lehote odkiaľ bude zabezpečená kyvadlová doprava.“

Ak máte zakúpené parkovanie, vstup do Demänovskej doliny vám bude umožnený len do 7.30. Po tomto čase vás odklonia na záchytné parkovisko. Organizátor upozorňuje, že všetky parkovacie kapacity v Demänovskej doline, vrátane záchytného parkoviska pri Pavčinej Lehote, sú vypredané.

