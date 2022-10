Zdroj: Pexels.com Veľký prehľad: Viete, kedy začínajú pravidelné akcie vo vašom obľúbenom obchode? Radi nakupujete podľa aktuálnych akcií? A viete, kedy začínajú platiť akciové ceny vo vašom obľúbenom obchode? Prekvapíme vás, ale nie vždy je to od začiatku týždňa, ako by ste očakávali. Pripravili sme pre vás prehľad, kedy sa môžete tešiť na začiatok akcie v akom obchode. 2. október 2022 Tlačové správy

2. október 2022 Tlačové správy Veľký prehľad: Viete, kedy začínajú pravidelné akcie vo vašom obľúbenom obchode? Radi nakupujete podľa aktuálnych akcií? A viete, kedy začínajú platiť akciové ceny vo vašom obľúbenom obchode? Prekvapíme vás, ale nie vždy je to od začiatku týždňa, ako by ste očakávali. Pripravili sme pre vás prehľad, kedy sa môžete tešiť na začiatok akcie v akom obchode.

Zdroj: Pexels.com

Pondelok

Radi nakupujete podľa aktuálnych akcií? A viete, kedy začínajú platiť akciové ceny vo vašom obľúbenom obchode? Prekvapíme vás, ale nie vždy je to od začiatku týždňa, ako by ste očakávali. Pripravili sme pre vás prehľad, kedy sa môžete tešiť na začiatok akcie v akom obchode.

V pondelok začínajú svoje akcie obchody Klas, Libex a Lidl. Akciové ponuky od Klas a Lidl sú platné do konca týždňa (do nedele), letáky Libex platia vždy 2 týždne (na rozdiel od zvyšných dvoch reťazcov preto vychádzajú len každý druhý pondelok).

V pondelok začínajú platiť aj špeciálne ponuky obchodu Koruna, ktoré nájdete na poslednej strane reklamného letáku. Platia vždy do vydania nového letáku.

V letákoch Klas, Koruna a Libex nájdete potraviny a drogériu. Letáky od Lidl ponúkajú potraviny, drogériu, oblečenie aj rôzny spotrebný tovar.

Utorok

Utorok je na vychádzanie nových letákov lakomý. Svoj akciový leták v tento deň nevydáva žiadny z obchodných reťazcov zameraných na potraviny. Ak však na tento deň vyjde prvý deň v mesiaci, tešiť sa môžete na letáky od Euronics, Merkury Market či DM Drogerie.

Streda

V stredu začínajú svoje akcie veľký trhoví hráči ako sú Billa, Kaufland a Tesco. V letákoch Billa nájdete prevažne potraviny a drogériu. Tesco a Kaufland ponúkajú aj rôzny spotrebný tovar a oblečenie pod vlastnými značkami.

Vo všetkých troch obchodných reťazcoch nájdete aj špeciálne akcie, ktoré sú určené len pre držiteľov vernostných kariet daných reťazcov.

Akcie všetkých spomínaných reťazcov platia od stredy do utorka nasledujúci týždeň.

Štvrtok

Vo štvrtok sa vám oplatí zájsť na nákup podľa akciového letáka do Coop Jednoty, potravín Fresh a Kraj a taktiež reťazcov Lidl a Terno.

Coop Jednota ponúka v letákoch široký výber slovenských potravín a drogériu. Iný spotrebný tovar sa v nich mihne len občas. Výhodou Coop Jednoty je ich počet predajní, ktorých sa aktuálne na Slovensku nachádza vyše 2000 a teda ich ponuka je dostupná naozaj širokej verejnosti.

Podobnú ponuku ako v Coop Jednote nájdete aj v obchodoch Fresh, Terno a Kraj. V ich akciových letákoch sa tiež nachádzajú prevažne potraviny. Počet ich prevádzok je však oproti Coop Jednote nižší. Potraviny Kraj sa napríklad nachádzajú iba v Bratislavskom kra­ji.

Letáky Lidl, ako sme už spomínali, sú plné aj spotrebného tovaru a oblečenia a to pod vlastnými značkami reťazca. A prečo ich spomíname opäť? Nie, nie je to žiadna chyba. Obchodný reťazec Lidl rozdelil svoju ponuku na dva rôzne letáky. Kým akcie v jednom letáku platia od pondelka do nedele, tie ďalšie trvajú kratšie – len od štvrtka do nedele.

Akcie v obchodoch Coop Jednota, Fresh, Kraj a Terno platia do stredy nasledujúceho týždňa.

Piatok

Predvíkendový deň je už na zľavy opäť o niečo chudobnejší. V piatok, aj to len každý druhý, sa môžete tešiť na nové letáky od obchodu Koruna. V akciovej ponuke týchto letákov nájdete prevažne potraviny a drogériu. Zľavnené ceny uvedené v letákoch sú platné necelé 2 týždne. Platnosť letáku obchodu Koruna končí vždy druhú stredu po vydaní letáku.

Ďalšie várka zliav, na ktorú sa môžete tešiť pred víkendom, sú špeciálne 25 % zľavy od Billy. Pozor, tieto zľavy sú však určené len pre držiteľov Billa karty.

Sobota

Sobota je najsmutnejší deň v týždni. Ale rozhodne len čo sa zliav týka. Tento deň si za začiatok svojej akciovej ponuky nezvolil žiadny zo známych obchodných reťazcov.

Nedeľa

Aj nedeľa predstavuje pre akciové ponuky oddychový deň. V tento deň štartuje akciová ponuka len jedného obchodného reťazca – Kaufland. Aj tu však nejde o akciovú ponuku v pravom slova zmysle, nakoľko ako sme už spomínali, akciový leták Kaufland platí už od štvrtka.

Ide len o špeciálnu akciu, pod ktorú spadá zopár vybraných produktov. Celú ponuku nájdete na poslednej strane akciového letáka. Platná je vždy od nedele do stredy.

Nakupovanie podľa akciových letákov má v obľube množstvo Slovákov. Ako je to u vás doma? Máte aj vy svoj obľúbený reťazec, na leták ktorého vždy netrpezlivo čakáte? Alebo naopak si letáky pozriete len občas a pri nakupovaní im nevenujete veľkú pozornosť.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: letakomat.sk