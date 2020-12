22. december 2020 Zo Slovenska Veľmi smutné sviatky pre poslanca Blahu: Zomrel mu milovaný otecko

Blížiace sa vianočné sviatky budú v rodine poslanca Ľuboša Blahu veľmi smutné. Jeho rodina prišla o milovaného otecka, s ktorým sa ani nemohol rozlúčiť.

V utorok vo veku 75 rokov zomrel novinár, spisovateľ a člen Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Milan Blaha. Na sociálnej sieti o tom informoval jeho syn, poslanec Národnej rady SR Ľuboš Blaha (Smer-SD).

„S hlbokým zármutkom oznamujem, že dnes v skorých ranných hodinách nás vo veku 75 rokov navždy opustil môj milovaný otec Milan Blaha… Neuveriteľne to bolí. Nedá sa to opísať. On nebol len otec. On bol tatinko. Bol môj najlepší priateľ. Každý deň sme sa spolu rozprávali. Každý deň,“ píše poslanec.

„Bol pre mňa tým najväčším vzorom a neexistujú slová, ktorými by som vyjadril, čo pre mňa všetko znamenal. Nikdy som nestretol človeka, ktorý by mal v sebe viac človečiny ako on,“ dodal užialený Blaha.

Milan Blaha pôsobil vo viacerých médiách na pozícii redaktora, moderátora či komentátora. Okrem toho sa venoval aj publikačnej činnosti.

Zdroj: TASR