Zdroj: placeit.net Veselé a vtipné tričká pre mužov – ktoré si vybrať? Pokiaľ radi vynikáte v dave a ste radi stredobodom pozornosti, určite sa necítite dobre v uniformných modeloch oblečenia, aké nosí každý druhý chlap na ulici. Aj za málo peňazí sa dnes dajú pritiahnuť pohľady okolia, vyvolať úsmev či nadviazať rozhovor. 3. október 2022 Tlačové správy

3. október 2022 Tlačové správy Veselé a vtipné tričká pre mužov – ktoré si vybrať? Pokiaľ radi vynikáte v dave a ste radi stredobodom pozornosti, určite sa necítite dobre v uniformných modeloch oblečenia, aké nosí každý druhý chlap na ulici. Aj za málo peňazí sa dnes dajú pritiahnuť pohľady okolia, vyvolať úsmev či nadviazať rozhovor.

Vďaka vtipným tričkám, respektíve tričkám s vtipnými nápismi, sa z vás poľahky stane človek, na ktorého sa sústredí pozornosť.

V súčasnej dobe už trh neponúka len trápne výroky, ktoré boli populárne možno tak pred niekoľkými desiatkami rokov, a aj o tom by sa dalo polemizovať. Tvorcovia si dávajú záležať na tom, aby ich tričká zdobili naozaj kreatívne, veselé, hravé a občas možno i jemne šteklivé texty, ktorých hlavnou devízou je ich „neokukanosť“.

Výber je naozaj široký a ak chcete byť trendy, jednoducho vsaďte na svoj pocit a zohľadnite charakter svojej osobnosti aj svoje záľuby.

Ste napríklad milovníkom vysokohorskej turistiky? Ľahká pomoc. Priam pre vás je stvorené tričko s nápisom Hory volajú, musím ísť, ktorý odzbrojí akokoľvek výrečnú partnerku, ktorá by vás chcela silou-mocou udržať doma. Prípadne si vyberte tričko s textom Moja žena miluje, keď ju vezmem na hory a „pribaľte si ju do batoha“ so sebou.

Vtipné tričká ako pomôcka zmierenia sa s polovičkou

Keď si svoju polovičku chcete trošku udobriť či vyžehliť si u nej nejaký prešľap, robte to sofistikovane a oblečte si model s nápisom Modlil som sa za dobrú ženu, takže mám dobrú ženu. Ona sa nemodlila, takže má, čo má. Prípadne siahnite po tričku s textom Taký muž, to je poklad, zvoľte verziu Byť príkladným manželom je vyčerpávajúce alebo pritvrďte a vyberte si model s hláškou Moja žena hovorí, že mám dve chyby – nepočúvam ju a ešte niečo hovorila.

Pre každého niečo?

Milujete dobré jedlo? V tom prípade máte vyhraté. Slogan Pizza is my Valentine vyvolá úsmev na tvári nejednej dievčiny, ktorá sa možno práve vďaka tomu dá nahovoriť na rande. Samozrejme, len v prípade, ak patríte k nezadaným jedincom. Nápis Rád varím s vínom, niekedy ho pridávam aj do jedla patrí tiež k všeobecne obľúbeným.

Ak sa už dlhšie tešíte z fungujúcej rodiny a ste dokonca nebodaj čerstvý dedko, v ponuke je množstvo veselých tričiek aj pre vás. Čo si vyberiete? Nápis Dedko sa nepýta, dedko rozmaznáva, Najlepší dedo jazdí traktorom, Starký – jednotka pre špeciálne úlohy alebo Niektorí starí rodičia hrajú šach, niektorí starí rodičia jazdia na motorke?

No a ak hľadáte darček napríklad pre brata, ľahká pomoc. Medzi tričkami s nápismi Najstaršie dieťa – to ja tvorím všetky pravidlá, Prostredné dieťa – kvôli mne vznikli pravidlá a Najmladšie dieťa – pravidlá pre mňa neplatia si určite vyberiete to, ktoré sedí práve naňho.

Veselých tričiek je teda na trhu naozaj neúrekom. Stačí zahodiť zbytočnú serióznosť, prestať sa brať vážne a potešiť seba i okolie milým kúskom, ktorý vám rozjasní deň. Nedovoľte nude uvelebiť sa v svojej duši ani v šatníku, objavte nový svieži pohľad na život a pri tom vám možno práve pomôžu vtipné tričká pre mužov. Samozrejme, výrobcovia myslia aj na dámy, preto sa rovno poobzerajte po nejakom veselom kúsku aj pre svoju polovičku, nech sa ocitnete na rovnakej vlne. Vtipné tričká s nápismi pre dámy tvoria veľkú samostatnú skupinu, na ktorej sa kreatívci vyslovene vyšantili.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: trickovy.sk