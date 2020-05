27. máj 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Veterán a rekordér KHL pokračuje ďalej: Podarí sa mu dosiahnuť 1000 bodov?

Ruský hokejista Sergej Mozjakin bude aj v sezóne 2020/2021 pôsobiť v Metallurgu Magnitogorsk. Bude to jeho jubilejný ročník!

Pre 39-ročného krídelníka to bude už 10. sezóna v tomto klube. Magnitogorsk informoval o tom informoval na oficiálnej stránke.

Zbiera body ako na páse

Mozjakin pôsobí v Magnitogorsku od roku 2011, predtým hral v rámci KHL aj v Atlante Mytišči. V súťaži doteraz odohral celkovo 793 zápasov, v ktorých získal 897 kanadských bodov za 405 gólov a 492 bodov. Vo všetkých prípadoch ide o ligové rekordy. Jeho hokejovú vizitku zdobia aj dva triumfy v Gagarinovom pohári, na konte má aj olympijský triumf a dva tituly majstra sveta.

Patrí medzi esá

Hviezdny hráč odolal v minulosti ponukám zo zámorskej NHL a vždy hral len v Rusku! Keďže má na svojom konte množstvo rekordov, je aj patrične ohodnotený. V minulej sezóne si podľa ruských médií zarobil za sezónu približne 2,3 milióna eur, čo bolo najviac spomedzi všetkých borcov. Mal viac aj ako legenda NHL, Pavel Dacjuk!

Bude mať menej

Pandémia úraduje aj v Rusku a odrazí sa to aj na Mozjakinovom plate. „Vzali sme do úvahy Sergejove predstavy a naše možnosti. Riešili sme to s ohľadom na platový strop. Na Sergeja sa naďalej spoliehame ako na lídra tímu. Naši mladí hráči ho môžu sledovať a učiť sa od neho,“ uviedol pre championat.ru viceprezident klubu Sergej Laskov. Líder klubu by mal zarobiť o polovicu menej, teda niečo viac ako milión eur.

