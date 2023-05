10 Galéria Zdroj: TASR/Štefan Puškáš Viaceré časti Slovenska OHROZUJÚ povodne: Meteorológovia už vydali VÝSTRAHY 2. stupňa! Meteorológovia poukázali, že môže dôjsť k stekaniu vody zo svahov, zosuvu svahov, bahnotoku s kamením, zatopeniu pivníc, suterénov, podchodov a podjazdov a podmytiu cestnej komunikácie. Dnes o 17:19 Zo Slovenska

Dnes o 17:19 Zo Slovenska Viaceré časti Slovenska OHROZUJÚ povodne: Meteorológovia už vydali VÝSTRAHY 2. stupňa! Meteorológovia poukázali, že môže dôjsť k stekaniu vody zo svahov, zosuvu svahov, bahnotoku s kamením, zatopeniu pivníc, suterénov, podchodov a podjazdov a podmytiu cestnej komunikácie.

10 Galéria Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred prívalovými povodňami aj v Bratislave. O výstrahách druhého stupňa informuje na svojom webe.

Kde hrozia povodne?

„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ upozornili meteorológovia. Poukázali, že môže dôjsť k stekaniu vody zo svahov, zosuvu svahov, bahnotoku s kamením, zatopeniu pivníc, suterénov, podchodov a podjazdov a podmytiu cestnej komunikácie.

Výstrahy druhého stupňa platia tiež v okresoch Trnava, Senica, Myjava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Brezno.

Prvostupňové výstrahy pred prívalovou povodňou platia pre okresy Košice-okolie – Bodva, Gelnica, Ilava, Púchov Považská Bystrica, Bytča, Žilina – Rajčanka, Žilina – sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Liptovský Mikuláš. Vývoj hydrologickej situácie budú meteorológovia priebežne aktualizovať.

Problémy v Bratislave

V Bratislave sa pre krupobitie tvoria na viacerých miestach kolóny. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna RTVS.

„Na všetkých hlavných ťahoch počítajte so zdržaním, pozor na dobrzďovanie do kolón a nezabúdajte na správne svietenie,“ poradili. Zelená vlna zároveň upozornila, že na križovatke Košická a Prístavná nefungujú semafory, vznikajú tu kolízne situácie a vytvárajú sa aj kolóny.

So zdržaním pre nehodu by mali vodiči rátať aj na vjazde do Rovinky z Bratislavy. Zelená vlna zároveň upozorňuje, že na Nábreží za River Parkom smerom na Most SNP spadol strom na auto. Blokovaný je jeden pruh, treba rátať aj so zdržaním.

Pod textom si môžete pozrieť aj video krupobitia v hlavnom meste.

ilustračné foto

Zdroj: Facebook

10 Galéria

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: TASR