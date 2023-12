Vianoce sme strávili na zaoceánskej lodi. Čo nás zaujalo najviac a ako to tam vyzerá? FOTO

Stráviť dovolenku na zaoceánskej lodi nie je pre mnohých Slovákov nič nové a tí, ktorí prišli tomuto typu dovolenky na chuť, nám dajú za pravdu, že je to prudko návykové.

Čím ďalej, tým viac ľudí trávi Vianoce a sviatky mimo domova. Či už u priateľov, v horských hoteloch, na chatách, na zimných dovolenkách a v posledných rokoch najmä v EXOTIKE.

My sme zvolili inú alternatívu, a to dovolenku na zaoceánskej lodi, ktorá sa plavila okolo Kanárskych ostrovov so zastávkou na portugalskej Madeire.