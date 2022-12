14 Galéria Zdroj: coca-cola-vianocny-kamion.sk Vianočný kamión Coca-Cola DORAZIL na Slovensko: Zastaví sa v dvadsiatich mestách! Vianoce si k ľuďom vždy nájdu cestu. Kamióny Coca-Cola tento rok privezú kúzlo sviatkov do desiatok slovenských miest a podporia aj charitu 4. december 2022 han Tlačové správy

Špeciálne upravený kolos je na ceste neprehliadnuteľný. V piatok viedla jeho prvá jazda do hlavného mesta, kde sa začala vianočná kampaň Coca-Coly so sloganom „The magic of giving“.

Jej súčasťou je hlavne návrat ikonického kamióna vo farbách značky v rámci roadshow po dvadsiatich slovenských miest. Posledné roky príchod kamiónu znemožnila pandémia koronavírusu.

Sila Vianoc

Kampaň oslavuje nezastaviteľnú silu Vianoc spájať rodiny i priateľov, aby spoločne prežili nádherné sviatky v duchu motta „Kúzlo byť spolu“. Súčasťou kampane budú tento rok po odmlke spôsobenej pandémiou opäť obľúbené ikonické kamióny Coca-Cola, ktoré sú už viac ako 25 rokov jedným zo symbolov prichádzajúcej vianočnej sezóny.

„Coca-Cola kamióny sa stali obľúbenou tradíciou, ktorá prináša do českých a slovenských miest vianočné kúzlo. Vianoce si vždy nájdu cestu, aby spojili rodiny, priateľov a často aj úplne cudzích ľudí prostredníctvom spoločne prežitých kúzelných chvíľ. Kampaň začína 7. 11. spustením TV spotu a bude 360-stupňová,“ hovorí Mária Drotárová, brand manažérka spoločnosti Coca-Cola pre ČR a SR.

Program aj so Santom

Špeciálne vysvietený kamión sa z Bratislavy presunul do Piešťan, potom cez Považskú Bystricu do Žiliny. Červený kamión dohromady navštívi dvadsať miest a svoje putovanie ukončí 22. 12. v Stupave.

Kompletný zoznam miest a termínov nájdete TU.

V každom meste bude okrem kamiónu pripravený sprievodný program so Santom a škriatkami nielen pre rodičov s deťmi, ale pre všetkých, ktorí sa chcú slávnostne naladiť. Chýbať nebude ani Coca-Cola Food Truck s horúcim vianočným nealko punčom z FuzeTea či vianočným nápojom Coca-Cola so škoricou a sladké či slané občerstvenie. Program bude začínať o 16. hodine, Santa dorazí o pol hodiny neskôr a zdrží sa až do 18.30 h.

Pomôže aj charite

Kamióny tento rok okrem atmosféry Vianoc privezú do miest aj akciu „Kúzlo darovať“, v rámci ktorej sa Coca-Cola spojila s Českým a Slovenským Červeným krížom, aby pomohla ľuďom v núdzi.

Za každú objednávku jedla a pitia či nákup vianočných predmetov daruje Coca-Cola tržbu Červenému krížu. Celkovo Coca-Cola, spoločne s účastníkmi podujatia, venuje Červenému krížu v Čechách a na Slovensku dohromady takmer 40 000 eur.

„Coca-Cola prináša to pravé vianočné kúzlo medzi ľudí už dlhé roky. Pri svojich aktivitách nikdy nezabúda na potrebné, preto ani tohtoročná vianočná kampaň nie je výnimkou. Prostredníctvom Červeného kríža aj tento rok obdarujeme ich klientov, aby pre nich sviatky boli radostnejšie,“ hovorí Veronika Nemcová, riaditeľka komunikácie a spoločenskej zodpovednosti Coca-Cola pre ČR a SR.

„Vážime si pokračujúcu spoluprácu s Coca-Cola, ktorá každoročne v rámci vianočného obdobia nezabúda ani na potrebné. Vybranou čiastkou potešíme osamelých seniorov až v dvadsiatich mestách a obciach Slovenska, ktorí dostanú darčekové vianočné balíčky. Dúfame, že im takýmto darčekom spríjemníme vianočné chvíle,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

