1. máj 2021 ELA Zo Slovenska VIDEO: Bez rúšok, počas núdzovému stavu: Stovky ľudí prišli protestovať proti vláde i opatreniam V Bratislave na Námestí slobody a Hodžovom námestí sa v sobotu popoludní konal protest proti vláde SR a proti pandemickým opatreniam.

Stalo sa tak aj napriek tomu, že je v krajine vyhlásený núdzový stav a naďalej platia opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

Polícia pre TASR uviedla, že vážnejšie prípady narušenia verejného poriadku počas zhromaždenia nezaznamenala. Zatkla však jednu osobu, ktorú predviedla na policajné oddelenie.

Protestu sa zúčastnilo niekoľko desiatok až stoviek ľudí. V jeho úvode sa prihovoril bývalý parlamentný poslanec Peter Marček, ktorý prítomným oznámil, že keďže platí núdzový stav, pôjde o prvomájový sprievod.

„Pôjdeme k Prezidentskému palácu. Tam povieme zopár slov aj s kolegom Róbertom Švecom a vrátime sa naspäť na Námestie slobody a potom sa rozídeme,“ uviedol.

Zároveň tlmočil požiadavku polície, aby sa netvorili väčšie skupiny ľudí, ako je povolené, a aby mali ľudia prekrytý nos i ústa ochranným rúškom.

Prítomní reagovali piskotom a kričali „v žiadnom prípade“. Protestujúci si aj napriek upozorneniu rúška nenasadili a zdržovali sa ďalej v dave. Na proteste sa vystriedalo viacero rečníkov, ktorí kritizovali núdzový stav, protipandemické opatrenia i súčasný vládny kabinet.

„1. máj je jedným z najkrajších sviatkov – Sviatok práce, o ktorú sme mnohí prišli a mnohých ďalších to iba čaká!!! Občan a rodiny sú na kolenách! Pýtam sa, dokedy túto diletantskú politiku a situáciu na Slovensku budeme tolerovať? Ekonomická a pandemická situácia nám nedovoľuje normálne pracovať, naším deťom chodiť do školy, navštevovať kultúrne a spoločenské podujatia a je zákaz zhromažďovania!,“ písal k pozvánke na sociálnej sieti exposlanec, ktorý sa do parlamentu dostal pod hlavičkou Sme rodina, no neskôr z nej vystúpil.

Na mieste bola polícia aj s antikonfliktným tímom. Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff pre TASR uviedol, že na verejný poriadok v Bratislave dohliadal dostatočný počet policajtov.

„Vážnejšie prípady narušenia verejného poriadku sme v priebehu samotného zhromaždenia nezaznamenali, na osobnej slobode bola obmedzená jedna osoba, ktorá bola následne predvedená na príslušný útvar Policajného zboru,“ spresnil. Polícia situáciu na území hlavného mesta monitoruje aj po skončení zhromaždenia.

