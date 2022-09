VIDEO: Fanúšik POBOZKAL reportérku v priamom prenose: Odviedli ho do väzby!

Polícia v brazílskom Riu de Janeiro nariadila zatknutie fanúšika, ktorý pobozkal športovú novinárku bez jej súhlasu počas živej televíznej šou pred futbalovým zápasom Pohára osloboditeľov. Informuje o tom denník El País.

Reportérka Jéssica Dias bola práve v živom vstupe, v ktorom informovala o atmosfére športového podujatia, keď k nej naraz pribehol futbalový fanúšik a pobozkal ju na tvár.

Následne viac prezradila na sociálnej sieti: „Bol to len bozk na líce… Nie nebol… Predtým bolo veľa nadávok a obťažovania, pretože vstup trval dlho. Požiadala som ho, aby sa upokojil a aby nenadával. „Ospravedlnenie“ prišlo v podobe pohladenia pliec a bozku,“ opisuje na Instagrame a dodáva, že sa sústredila na prácu, keď prišiel ďalší pokus o bozk na rameno.

„Posledným aktom bol bozk na líce. Že to mohlo byť na ústa a nič by to nezmenilo. Počas práce som trpela sexuálnym obťažovaním a to je trestný čin. Nechcela som bozk, nechcela som náklonnosť, nechcela som stráviť tri hodiny na policajnej stanici. Chcela som len pracovať,“ napísala verejne Jésccia Dias.