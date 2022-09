9 Galéria Zdroj: Instagram.com/queen.plackova Plačková miluje LUXUS, no rodila v štátnej nemocnici: Prečo sa tak rozhodla? Čerstvá mamička mohla uvítať svojho vytúženého synčeka v súkromnom pôrodnom zariadení. No neurobila tak. Známa Slovenka prezradila, čo ju k tomu viedlo. 5. september 2022 Magazín

Napriek tomu, že sa malému Dionovi akosi nechcelo na svet, influencerka Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René si konečne užívajú rodičovské povinnosti. Známa Slovenka, ktorá sa rada chváli luxusom, odrodila v štátnej nemocnici.

„Ja by som mohla rodiť kde chcem na svete. Proste zamilovala som si Kramáre a pôjdem rodiť na Kramáre,“ netajila sa v minulosti čerstvá mamička na Instagrame. Najnovšie prezradila, čo je za tým.

Zaostrila na meno

„Desať rokov mám vybrané meno pôrodníka – Zoltán Jány. A nikdy ani len na sekundu som nepomyslela na to, že keď raz príde toto obdobie, že by som išla k niekomu inému, a to som pána doktora nikdy predtým nevidela, ale proste som vedela, že chcem ísť k nemu z počutia a recenzií,“ vysvetlila Plačková na Instagrame.

„Od prvého momentu viem, že som si vybrala najlepšie, ako som vedela a keby ma odrodil aj v pivnici, tak by som vždy išla tam, kde bude on,“ dodala hrdá mamička.

Pri jednom neostanú?

Samozvaná kráľovná Instagramu zároveň pochválila personál a prezradila pravdepodobne viac, ako chcela: „Vďaka nemu som nemala ani len jeden pocit stresu pred pôrodom, je to skutočný profík a keď rodiť, tak určite k nemu. A ešte sestričky na Kramároch sú tak úžasne ochotné, že radosť tu byť. Už teraz presne viem, kam pôjdem rodiť ďalšie naše deti.“

Bolesti rozchodila

Napriek tomu, že jej dal synček pred pôrodom skutočne zabrať, nateraz sa cíti v dobrej forme: „Myslím si, že to zvládam výborne a bolesti som rozchodila nasilu, lebo som niekde počula, že každý krok bolí menej a menej a ono to tak naozaj je. Aktuálne sa cítim už tak, že by som kľudne šla do roboty.“

