2. máj 2024 ELA Správy Politika VIDEO: Kotleba sa TLAČÍ za europoslanca, no vlajku Európskej únie HODIL do ohňa a spálil O netradičnú cestu do europarlamentu sa snaží kandidát na europoslanca Marian Kotleba. Uverejnil video, v ktorom spálil vlajku.

Burcuje proti Európskej únii ako takej a často hovorí, že z nej máme vystúpiť. No zároveň sa do nech chce dostať, a to za europoslanca. Marián Kotleba hovorí, že chce bojovať proti EÚ, priamo v jej radoch.

„Európska únia potrebuje jasný odkaz, v ktorom nebude žiadne miesto na kompromis,“ vyhlásil Kotleba vo zverejnenom videu, v ktorom doslova šokuje.

EÚ nás vraj oklamala

Potom modrú vlajku podpálil a hodil do ohňa. Urobili to aj ďalší ľudia v straníckom oblečení. Predseda mimoparlamentnej strany ĽSNS a kandidát na europoslanca Marian Kotleba, ktorého v minulosti Najvyšší súd SR uznal vinným z prečinu prejavov sympatií k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných ľudských práv, pred spálením vlajky povedal, že Európska únia „všetkých brutálne oklamala“.

„Namiesto mlieka a mäsa Európska únia chce, aby sme jedli cvrčkov a geneticky modifikované potraviny. Namiesto toho, aby Únia podporovala tradičnú normálnu rodinu, podporuje zvrátené manželstvá homosexuálov,“ tvrdí Kotleba vo videu.

Následne EÚ obvinil aj z toho, že sa snaží „aby pôvodné biele európske obyvateľstvo nahradila imigrantmi zo všetkých kútov sveta“.

„Takáto Európska únia potrebuje jasný odkaz, v ktorom nebude miesto na kompromis,“ vyhlásil Kotleba predtým, ako hodil vlajku Únie do horiacej vatry. Ľudia vo videu dokopy spálili vlajok hneď niekoľko.

Žiak podal trestné oznámenie

Ako informuje portál tvnoviny.sk, na Kotlebu zareagoval eurokandidát za stranu SaS Miroslav Žiak. Oznámil, že na predsedu ĽSNS podáva trestné oznámenie.

Zároveň pripomenul obdobný prípad z roku 2012, kedy Marián M. a Štefan P. spálili takúto vlajku a potom za to dostali peňažné tresty. Oboch súd vtedy uznal vinných z výtržníctva.

PRIPRAVUJEM TRESTNÉ OZNÁMENIE NA NÁCKA! Už raz bolo v tejto veci rozhodnuté pri inom recidivistovi... https://tvnoviny.sk/domace/clanok/613-slovaci-zapalili-vlajku-eu-a-uz-poznaju-trest-ten-ale-odmietaju Posted by Miroslav Žiak on Thursday, May 2, 2024

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk