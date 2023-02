10 Galéria Facebook.com/StirileProTV Zdroj: Instagram.com/scoalasfcalinic Adriana porodila dcérku ako 66-ročná: Ako dnes žije jedna z NAJSTARŠÍCH mám na svete? Adriana je v súčasnosti 84-ročná matka, ktorá vychováva 18-ročnú dcéru. Ako fungujú? Budete prekvapení, čo všetko spoločne zvládnu a aké majú plány. 25. február 2023 Monika Hanigovská Magazín

V roku 2005 priviedla Adriana Iliescu na svet svoju vytúženú dcérku Elizu. Rumunská univerzitná profesorka sa stala prvorodičkou ako 66-ročná. Veľmi rýchlo sa dostala do hľadáčika svetových médií a širokej verejnosti. Ako zvláda rodičovské povinnosti? Vyzerá to tak, že ukážkovo!

Hrdá matka a vzorná študentka

Adriana Iliescu oslávila tento rok 84 rokov a so svojou 18-ročnou dcérou tvorí nerozlučnú dvojicu. Žijú skromne, no spokojne v Bukurešti. Ak čas dovolí, Eliza pomáha mame v kuchyni, ale aj s domácimi prácami. Venuje sa najmä škole, keďže je študentkou dvoch fakúlt. „Eliza sa má dobre, v tomto období má veľa povinností, najmä preto, že je študentkou dvoch fakúlt. Som hrdá matka. Občas sa prechádza, má čas pre seba, normálne, aj s priateľmi si zájde na drink do mesta,“ opísala jej aktivity spokojne seniorka pre portál Liber Tatea. Dôchodkyňa vymenila v tomto pokročilom veku chvíle pohody za niečo iné – materstvo.

Eliza odmaturovala s výborným priemerom, čo jej zaistilo miesto na vysnívanej vysokej škole, kde študuje rumunčinu a angličtinu. Nedávno ju prijali na druhú vysokú školu so zameraním na humanitné vedy.

Adriana pomáha dcére vo všetkom. Zabezpečuje jej aj taxík, aby stíhala prednášky na jednej aj druhej fakulte. „Taxík nás vozí z jednej vysokej školy na druhú, pretože nie sú drahé (poz. red. približne 2,44 eura), a užívame si popritom krásnu jeseň,“ povedala pred časom Adriana pre rumunský portál Playtech.

Seniorka pomoc nepotrebuje

„Urobili sme výpočet a môže študovať. Možno dostaneme aj pôžičku, uvidíme! Bola by to ročne suma, ktorú myslím, že budem schopná pokryť z môjho dôchodku. Obe vieme, že to nebude ľahké, ale pevne verím, že to zvládneme, “ povedala Adriana. Druhá vysoká škola je totiž spoplatnená, čo Adriane zvýšilo náklady na ich spoločnú domácnosť.

„Nebolo to pre nás ľahké, ale prešli sme si spolu všetkým. Žijeme z učiteľského dôchodku, dokonca pracujem ako vysokoškolská učiteľka a žijem aj z prídavkov, ktorý dostávam od Zväzu spisovateľov. Teda niečo okolo 2 000 lei (poz. red. približne 406,67 eur). Vždy sme si vystačili s tým, čo sme mali, a nikoho sme o nič nežiadali“, vysvetlila Adriana, ktorá nepoľavila, žije aktívnym životom a napísala viac ako 20 kníh pre deti.

Manžel dieťa nikdy nechcel

Rumunka vždy snívala o bábätku, ale nebolo jej to roky dopriate. Nežila samotársky, vydávala sa ako 20-ročná. Kde bol problém? Jej manžel nevidel zmysel v tom, aby sa rozrástli o nového člena. Neskôr sa dvojica rozviedla a Adriana sa začala sústrediť na svoju kariéru. „Vždy som chcela mať dieťa, ale bola som tak zaneprázdnená, nemala som partnera,“ vyznala sa úprimne.

No aby toho nebolo málo, liečila sa 9 rokov na neplodnosť, a potom napriek vysokému veku vyskúšala umelé oplodnenie. A podarilo sa! Univerzitná profesorka bola v radostnom očakávaní trojčiat, prežila to len Eliza. Dievčatko sa narodilo predčasne – na svet sa vypýtalo 16. januára 2005 v Bukurešti.

Adrianu Iliescu pred 18 rokmi zapísali do Guinnessovej knihy rekordov ako najstaršiu matku na svete.

No o niekoľko rokov neskôr ju predbehla istá 74-ročná Indka, ktorá porodila zdravé dievčatko. Manželský pár bol bezdetný, a vďaka umelému oplodneniu si dvojica dokázala splniť svoj najväčší sen. Tak, či onak, Rumunka patrí medzi najstaršie matky sveta a vyzerá to tak, že je najstaršou matkou v Európe.

