1. december 2022 Správy Zo Slovenska Vláda konečne prehovorila: Vieme, ako sa zmenia CENY ENERGIÍ v roku 2023! Po mesiacoch neistoty Slováci spoznali ceny energií, ktoré sa ich budú týkať v budúcom roku.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Domácnostiam by sa v budúcom roku mala cena plynu zvýšiť o 15 %, cena elektriny sa nezmení. O 15 % vzrastie aj cena tepla. Na štvrtkovej tlačovej konferencii po rokovaní vlády o tom informoval premiér Eduard Heger (OĽANO).

Ceny stúpnu

„V roku 2023 zostane cena elektriny stabilná a bez zmeny v porovnaní s rokom 2022,“ povedal Heger. Pokiaľ by domácnosti mali platiť cenu elektriny podľa regulovaných cien, nárast by bol podľa premiéra o 380 %. Pre plyn je nárast namiesto regulačným úradom vyrátaných 225 % iba 15-percentný. Priemerné zvýšenie ceny o 15 % platí podľa premiéra aj pre centrálne zásobovanie teplom. Heger dodal, že ak by štát nezasiahol, domácnosti by v budúcom roku zaplatili za energie o šesť miliárd eur viac.

Elektrina bez zmeny

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zdôraznil, že zažívame historicky najväčší nárast cien energií na trhoch. Slovensko bude podľa ministra zachovaním tohoročných cien elektriny v rámci Európy jedinečné. Pripomenul sľub vlády z februára po podpise memoranda so Slovenskými elektrárňami o dodávke silovej elektriny, podľa ktorého sa ceny elektriny nasledujúce dva roky nezvýšia. Vláda sa rozhodla zachovať cenu elektriny napriek rastúcim poplatkom za systémové služby.

Tlak na úspory

Zvýšenie cien plynu a tepla o 15 % Matovič zdôvodnil tlakom na úspory. „Pri plyne a teple, keď 15 % ušetríme, zaplatíme to isté, čo v tomto roku,“ dodal Matovič. Ceny energií pre domácnosti sa vláde podarilo udržať jednak memorandom so Slovenskými elektrárňami, ktoré nezvýšia cenu silovej elektriny, a na druhej strane dotáciami štátu pre dodávateľov energií.

