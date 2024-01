11. január 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Vláda plánuje NOVINKU: Slováci by mohli nájsť NAJLACNEJŠIE potraviny pomocou aplikácie Slováci by mohli od vlády dostať mobilnú aplikáciu na porovnávanie cien potravín. Ako by to malo fungovať?

V boji s vysokými cenami potravín by mohla Slovákom pomôcť novinka. Vláda avizovala ďalšie opatrenie. Čo plánuje?

„Nejakú takú aplikáciu, ktorá by porovnávala tie dôležité položky, na ktorých sa dohodneme. Aby išlo o prierez vecí, ktoré ľudia na Slovensku najviac používajú, ktorých cenový vývoj ich trápi najviac,“ cituje portál spravy.rtvs.sk slová ministra financií Ladislava Kamenického.

Aplikácia by im uľahčila porovnávanie cien najbežnejších potravín.

Stačilo by niekoľko kliknutí

Server vysvetľuje, ako by to malo fungovať. Spotrebiteľ by si pomocou mobilnej aplikácie overil cenu vybraných potravín.

Na pár kliknutí by tak vedel, kde ich zoženie najlacnejšie.

Pribudne aj webová stránka?

Spravy.rtvs.sk dodávajú, že podobný systém na potlačenie inflácie už používajú napríklad v Maďarsku. Tam ale nemajú mobilnú aplikáciu. Maďarská vláda pripravila webové rozhranie.

Ministerstvo financií pripustilo aj možné porovnávanie cien na internete. Termín na spustenie šikovnej novinky bol stanovený do konca roka. Aktuálne tak považuje predčasné hovoriť o tom, aké potraviny Slováci v porovnaní cien nájdu.

„Z môjho pohľadu je lepšie prevádzkovať internetovú stránku. Na túto stránku sa viem pripojiť nielen mobilným telefónom, ale môže to byť notebook, tablet a podobne. Nie je potrebné inštalovať aplikáciu,“ povedal pre portál odborník na IT Ondrej Macko.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk