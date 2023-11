Zdroj: Unsplash.com Vláda schválila nový zákon: Vystavila STOPKU falošným zľavám v obchodoch! Vláda schválila zákon, ktorý má za cieľ ochranu spotrebiteľa. Čo všetko sa má zmeniť? 22. november 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska

22. november 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska Vláda schválila nový zákon: Vystavila STOPKU falošným zľavám v obchodoch! Vláda schválila zákon, ktorý má za cieľ ochranu spotrebiteľa. Čo všetko sa má zmeniť?

Vláda schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa. „Nové pravidlá majú zaručiť ochranu spotrebiteľov pred umelým navyšovaním cien vo výpredajoch, ako je napríklad Black Friday,“ informuje portál spravy.rtvs.sk.

Aby zmeny platili, schváliť ich ešte musia parlamentní poslanci.

Stopka falošným zľavám

„Internetový obchod alebo aj akýkoľvek iný obchod už nebude môcť uviesť zľavu, že preškrtne cenu, ktorú urobil za jeden deň – včera, predvčerom alebo pred týždňom, a dá tam, že je tam 70-percentná zľava. Bude sa môcť odvolávať iba na cenu, ktorá platila 30 dní pred znížením ceny,“ povedal pre server riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod Jozef Dvorský.

Rýchlejšia reklamácia aj ochrana pred šmejdami

Vláda chce zatočiť aj so špekulantmi, ktorí na svojom internetovom obchode predávaný tovar propagujú falošnými recenziami.

Nové pravidlá by mali ochrániť aj pred niektorými podomovými predajcami. Ak ste tovar kúpili pod nátlakom „šmejdov“, aktuálne ho môžete vrátiť do dvoch týždňov. Po novom by to malo byť až 30 dní.

„Zákon garantuje spotrebiteľom rýchlejšiu reklamáciu aj odškodnenie. Obchodníkom zase dáva druhú šancu. Ak pochybia nemusia dostať pokutu alebo sa im pokuta zníži v prípade, že dobrovoľne chybu napravia,“ dodáva server.

