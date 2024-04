10. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Vládne dokumenty USA odhalili SCENÁR jadrovej vojny: TOTO mesto by to schytalo ako prvé! Dokumenty vlády Spojených štátov odhalili, ako si americké špičky predstavujú jadrový úder vedený proti USA.

Odtajnené americké dokumenty odhalili, ako by mohla vyzerať jadrová vojna na území USA. Informoval o tom portál TN.cz s odvolaním sa na viacero zahraničných médií. Informácie uvedené v dokumentoch dali dokopy vedci, vojaci, prezidentskí poradcovia a členovia tajných služieb.

Mesto, ktoré by sa vyparilo ako prvé

Podľa nich by všetko odštartovalo úderom termojadrovou bombou so silou až jedna megatona. Pre porovnanie, je to šesťdesiatnásobok sily bomby, ktorá dopadla na Hirošimu.

Útok by smeroval na Washington D.C., hlavné mesto Spojených štátov.

Obyvatelia žijúci v okolí mesta by podľa Daily Mirror najprv uvideli záblesk svetla. Na mieste výbuchu by sa teplota v zlomku sekundy vyšplhala na neuveriteľných 80 miliónov stupňov Celzia.

Skutočný horor

Vznikla by obrovská ohnivá guľa, ktorá by „vyparila“ všetko, čo by jej stálo v ceste až do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.

„Celá metropolitná oblasť okolo Washingtonu, kde žije viac ako šesť miliónov ľudí, by bola zničená a drvivá väčšina obyvateľov by zomrela. Tí, ktorí by náhodou prežili, by utrpeli ťažké popáleniny. Ďalšie škody by potom spôsobila tlaková vlna. Evakuáciu z oblasti by potom prakticky znemožnil elektromagnetický pulz, ktorý by vyradil všetky komunikačné systémy a ďalšiu elektroniku,“ píše český server.

Totálna skaza

Je pravdepodobné, že útokom na Washington by sa to neskončilo. Štúdia z roku 1969 totiž predpokladá, že na územie USA by mohli doletieť jadrové zbrane v celkovej sile približne 6 559 megaton. Namierené by boli prevažne na vojenské základne a ďalej na veľké mestá s viac ako 50-tisíc obyvateľmi.

USA mali v čase vzniku štúdie približne 240 miliónov obyvateľov. Z tohto počtu by okamžite zomrelo asi 150 miliónov. Ďalšie desiatky miliónov ľudí by utrpeli ťažké zranenia.

Ďalšia štúdia, tentoraz z roku 1982, hovorí o tom, že obrovské množstvo materiálu vyvrhnutého do ovzdušia naviac spôsobí zatienenie Slnka a jadrovú zimu. Tá by podľa dokumentu trvala mnoho týždňov a teplota by dlhodobo klesla v priemere o desať stupňov Celzia.

Hrozivý scenár

Hoci počet jadrových zbraní od 80. rokov celosvetovo klesol, realita by podľa dnešných výskumov mohla byť ešte horšia.

University College London odhaduje, že napríklad oceány by sa ochladili tak hlboko, že by to svet uvrhlo do jadrovej doby ľadovej trvajúcej tisíce rokov.

„Globálna jadrová vojna zahrňujúca USA, Európu a Čínu by tak podľa aktuálnych predpovedí mohla mať za následok smrť 360 miliónov ľudí a ďalších takmer 5,3 miliardy ľudí odsúdiť behom dvoch rokov po útoku k vyhladovaniu,“ píše TN.cz.

