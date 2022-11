Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Jaroslav Novák VLEKÁR Kollár narazí na Remišovú: Návrh znížiť DPH pre vleky je nesystémový, nepodporíme to! Návrh na dočasné zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na 10 percent, ktoré by sa týkalo lanoviek, lyžiarskych vlekov či umelých kúpalísk, predložil v utorok (8. 11.) na rokovanie Národnej rady SR poslanec Sme rodina Miloš Svrček. Dnes o 15:21 Politika

Pozmeňujúci návrh znížiť sadzbu DPH pre lyžiarke vleky, lanovky či umelé kúpaliská, ktorý iniciovala Sme rodina pri novele zákona o DPH, „prišiel zboku“, je nekorektný i nesystémový.

Za ľudí nezahlasuje

Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Odmietla zároveň podporu tohto návrhu.

„Na tomto návrhu sme sa na koaličnej rade nedohodli a my v strane Za ľudí zaň nezahlasujeme,“ vyhlásila. Podobné iniciatívy označila za nesystémové kroky.

„Ak to chceme riešiť systémovo, nemôžeme si pre podporu vybrať jednu časť segmentu, ktorá sa má zvýhodniť. Keď už hľadáme možnosť podpory, musí to byť oblasť cestovného ruchu ako taká,“ zdôraznila.

Znížená DPH by sa podľa Svrčekovho návrhu mala zaviesť na plnenia poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická náročnosť na strane vstupov. Toto zníženie DPH by sa malo uplatňovať do 30. apríla 2023. Plénum napokon odsunulo návrh na ďalšiu riadnu schôdzu.

Matovič: Pozrite sa im do očí

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že chceli pomôcť dokopy 1100 firmám cez špeciálnu schému pomoci, ktorú by musel odsúhlasiť Brusel.

Potom sa však koalícia rozhodla, že pomoc poskytnú cez zníženú sadzbu DPH. „Bol otvorený zákon a my sme do poslednej chvíle čakali, či bude možnosť robiť špeciálnu schému cez Brusel. Keďže to nebolo možné, išli sme druhou cestou,“ priblížil Matovič.

Dodal, že tí, ktorí návrh nepodporia, sa majú pozrieť do očí prevádzkovateľom športovísk a povedať im, že ich „nechajú v štichu“.

Kollár obhajuje zníženie DPH

Predseda parlamentu Boris Kollár návrh zníženia DPH na vleky obhajuje. Tvrdí napríklad, že vždy hlasoval za pomoc domácnostiam. „Nemal som to urobiť, lebo aj ja mám domácnosť? Dokonca desať. Nemal som pomôcť domácnostiam? Predstavte si, že by som mal základnú, súkromnú školu. Tým pádom nepomôžeme žiadnej škole?,“ argumentoval v Rádiu Expres v relácii Braňo Závodský Naživo.

Kollár opísal, ako k podaniu návrhu zo Sme rodina došlo. „Z ministerstva financií mi zavolali, že nám toto pustia. Musel som rýchlo zareagovať a dať to ako pozmeňovací návrh. Bol som rád. Ide o 1100 spoločností, hokejové štadióny, tenisové, mestské plavárne, dopravné zariadenia, zubačka a aj vleky. Ja z týchto spoločností mám jednu,“ povedal Kollár.

Podobne reagoval aj návrh Sulíkovej strany SaS znížiť dočasne DPH na gastro. „Ale ja mám aj gastroprevádzky, mám hlasovať proti tomu? Čo teraz spravíme?,“ spýtal sa Kollár. Pomoc gastru vyčíslil na 110 miliónov eur a taký súhlas z ministerstva financií, ktorému šéfuje Igor Matovič, zatiaľ neprišiel. Znížená DPH na vleky stojí podľa neho 7 miliónov eur.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR