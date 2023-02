6 Galéria Zdroj: TASR/AP Vlhová VYSVETĽUJE, prečo sa jej nedarí: Ľudia nech neriešia BLBOSTI, nič sa nedeje! Okolo slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej sa začali šíriť rôzne špekulatívne reči, čo môže za jej posledné nevydarené štarty. Dokonca sa "šušká" aj o rozchode s priateľom. 19. február 2023 han Šport Ostatné športy

19. február 2023 han Šport Ostatné športy Vlhová VYSVETĽUJE, prečo sa jej nedarí: Ľudia nech neriešia BLBOSTI, nič sa nedeje! Okolo slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej sa začali šíriť rôzne špekulatívne reči, čo môže za jej posledné nevydarené štarty. Dokonca sa "šušká" aj o rozchode s priateľom.

Rodená Liptáčka, ktorú obdivuje celý športový svet a je miláčikom slovenských fanúšikov, prežíva menšiu krízu. No, krízu… Skončiť na majstrovstvách sveta na piatom, respektíve siedmom mieste a byť sklamaný, to je snom takmer každého športovca. Lenže Petra je maximalistka a vždy chce vyhrať.

Reakcie fanúšikov

Z pohľadu umiestnenia v najlepšej trojke neboli posledné štarty Vlhovej príliš úspešné. Okamžite sa hlavne na sociálnych sieťach strhli diskusie, čo je za tým. Akoby fanúšikovia zabudli, že nie každé preteky Petra vyhrá, či naplní ich želania. Dokonca to zašlo tak ďaleko, že sa začalo špekulovať o rozchode s priateľom Michalom Kyselicom.

Po posledných pretekoch na majstrovstvách sveta vo francúzskom Méribeli sa ku celej „kauze“ vyjadrila aj samotná lyžiarka.

Exkluzívne po portál šport24.sk to povedala na rovinu a od srdca: „Povedala by som to tak, že veľa ľudí rieši veľmi veľa zbytočných vecí, ktoré by vôbec nemuseli riešiť.“

„Povedala som síce, že už som staršia, ale to neznamená, že už chcem rodiť a už mať aj deti. Stále som mladá lyžiarka a chcem byť na kopci a lyžovať,“ pokračovala 27-ročná lyžiarka, ktorá narážala na informácie o tehotenstve. V rozhovore pre zahraničné médiá totiž povedala, že by si vedela predstaviť, mať rodinu.

Rozchod? Nie!

Téma rozhovoru prišla aj ku jej súkromnému životu. „Nikomu nemusím nič vysvetľovať, pretože žiadna kríza nie je. Ľudia nech sa radšej zamýšľajú nad sebou a nech zbytočne neriešia môj súkromný život. Ak niečo nejde tak, ako by malo ísť a nedokážem vyhrávať, tak nech v tom nehľadajú iný problém, alebo že je v tom iná osoba,“ rázne povedala Petra.

„Ľudia tiež v práci nemajú každý deň najlepší. Každý deň sa neusmievajú a nejde im všetko na sto percent. Tiež sa ich nikto dookola nepýta, že čo sa deje a nepýtajú sa hneď na to, že či majú problém vo vzťahu,“ pokračovala Vlhová.

„Ľudia by preto nemali podľa mňa riešiť blbosti okolo. Opakujem, nič sa nedeje. Je to jednoducho šport a to je celé, čo k tomu môžem povedať,“ doplnila ešte úspešná lyžiarka a podotkla: „Smejem sa na tom. Keď to ľudia chcú riešiť, nech to riešia. Hlavne, nech ma s tým nebombardujú, že čo sa deje.“

4 Galéria

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Dnes24.sk