VODIČI, diaľnica D1 bude cez víkend čiastočne UZAVRETÁ: Môžete použiť obchádzku!

TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Obmedzenie platí na sobotu (24. 6.) od 8.00 h do 18.00 h v ľavom jazdnom páse v smere do Žiliny a v nedeľu (25. 6.) od 8.00 h do 18.00 h v pravom jazdnom páse v smere do Prešova.