Vodiči, pripravte sa na zmenu: TAKTO už nezaparkujete!

Zvykli ste zaparkovať auto na chodníku? Pripravte sa na zmenu. Poslanci v parlamente schválili novelu zákona o cestnej premávke, podľa ktorej už na takomto mieste nezaparkujete.

Zákaz parkovania na chodníku začne platiť od 1. októbra 2023 pre všetkých vodičov, no s výnimkou vyznačených miest.

Ako môžete nateraz zaparkovať?

Do októbra 2023 je možné parkovať aj na chodníku. A to vtedy, ak sa ponechá voľná šírka najmenej 1,5 metra. Takto môžu zaparkovať len vozidlá s najvyššou hmotnosťou do 2,8 tony.

Je pravdepodobné, že novela zákona narobí veľké starosti aj samosprávam, ktoré už teraz bojujú s nedostatkom parkovacích miest. Ako sa vám pozdáva nová parkovacia politika? Dajte nám vedieť!