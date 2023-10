Zdroj: Ministerstvo vnútra SR , Pexels.com Vodičský a občiansky preukaz v mobile? Už ONEDLHO by to mohla byť realita! Každému sa niekedy stane, že si doma zabudne peňaženku s dokladmi. Už čoskoro to možno nebude žiadny problém. Potrebné dokumenty budeme mať vo svojom mobile. 19. október 2023 Technológie

19. október 2023 Technológie Vodičský a občiansky preukaz v mobile? Už ONEDLHO by to mohla byť realita! Každému sa niekedy stane, že si doma zabudne peňaženku s dokladmi. Už čoskoro to možno nebude žiadny problém. Potrebné dokumenty budeme mať vo svojom mobile.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR , Pexels.com

Digitalizácia sa postupne dotkne každého z nás. Plastovú kartičku občianskeho a vodičského preukazu by sme už onedlho mohli nechať doma. Stačiť by nám mohol mobilný telefón.

Už do dvoch rokov

Konzorcium POTENTIAL na čele s Francúzskom a Nemeckom totiž začalo pracovať na pilotnom projekte, ktorého cieľom je vytvorenie jednotnej európskej digitálnej peňaženky. Očakávané spustenie pilotnej prevádzky je plánované do roku 2025. Upozornil na to portál Euractiv.

Unifikovanú podobu digitálnej formy dokladov vo všetkých krajinách EÚ sa snaží presadiť Európska komisia. Technické práce na oživení modernej formy dokladov sa začali už začiatkom leta.

Čo to prinesie?

O tom, že zavedenie digitálnych dokladov myslia vážne svedčí fakt, že na projekty tohto typu bolo vyčlenených 90 miliónov eur. Polovicu z tejto sumy financuje Európska únia. Okrem krajín EÚ na projektoch spolupracujú aj ďalšie štáty, konkrétne napríklad Nórsko, Island a Ukrajina.

Konzorcium vidí veľký potenciál v občianskom sektore, kde by digitalizácia priniesla zjednodušený prístup k verejným a bankovým službám a práve aj spomínané digitálne formy osobných dokladov.

Človeku by tak stačilo, aby mal pri sebe telefón. Keby ho napríklad zastavila policajná hliadka a on by si doma zabudol peňaženku s dokladmi, nič by sa nestalo. Občiansky a vodičský preukaz by mal uložené v telefóne.

„V Európe pritom nejde o žiadnu novinku. V susednom Rakúsku je digitálna verzia vodičského preukazu dostupná už viac ako rok.. Okrem toho sa digitálne doklady môžu vydávať aj vo Francúzsku či Nemecku. Ide o krajiny, ktoré sú do projektu priamo zapojené,“ upozorňuje portál autonoviny.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk