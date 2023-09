Vojna Kollárovcov: Boris zneužil SIS, bil ženy, SFALŠOVAL nahrávku. Podnikateľ zverejnil VIDEO

Predseda parlamentu a šéf strany Sme rodina si už nejaký ten týždeň vymieňajú cez médiá odkazy. Podnikateľ a konkurzný právnik Zoroslav Kollár, ktorý bol odsúdený za podplácanie, má podľa Borisa Kollára stáť za antikampaňou voči jeho strane a za obvineniami jeho expartneriek.

Barbora Richterová, s ktorou má B. Kollár dve deti, ho pred časom obvinila aj z fyzického útoku. Neskôr verejne vystúpila ďalšia ex, Ema Ferusová. Tá tvrdila, že ju šéf národnej rady nútil na dva potraty.

Boris Kollár to označil za klamstvá a zverejnil nahrávku medzi ním a Ferusovou, v ktorej sa spomína práve meno vplyvného a známeho podnikateľa a právnika Z. Kollára. Má to byť údajne on, kto stoji za antikampaňou proti Sme rodina.