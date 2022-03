Zdroj: www.pixabay.com Vojnu na Ukrajine pocítime aj na PUMPÁCH: Ceny benzínu a nafty vystrelia do VÝŠIN! Ceny ropy počas utorka opäť výrazne vzrástli, pričom cena severomorskej ropnej zmesi Brent nakrátko prekonala 103 USD za barel (159 litrov). 2. marec 2022 ELA Rôzne

2. marec 2022 ELA Rôzne Vojnu na Ukrajine pocítime aj na PUMPÁCH: Ceny benzínu a nafty vystrelia do VÝŠIN! Ceny ropy počas utorka opäť výrazne vzrástli, pričom cena severomorskej ropnej zmesi Brent nakrátko prekonala 103 USD za barel (159 litrov).

Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach sa nekončí. A nejde len o aktuálnu situáciu na Ukrajinu. Aj pred inváziou Ruska boli ceny pohonných hmôt rekordne vysoké.

Štatistický úrad zatiaľ zverejnil priemerné ceny pohonných hmôt len za predošlý, teda 7. týždeň tohto roka. To bolo ešte pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine.

V 7. týždni v porovnaní so 6. týždňom 2022 sa zvýšili ceny natural 95-oktánového benzínu o 0,020 eura (o 1,30 %) na 1,558 eura za liter a natural 98-oktánového benzínu o 0,021 eura (o 1,21 %) na 1,754 eura za liter.

Zlé správy analytikov

Podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej v nadchádzajúcich týždňoch bude mať na ropný trh v prvom rade dopad ruská invázia na Ukrajinu.

„Nakoľko ceny ropy na globálnom trhu aktuálne prudko rastú a prekračujú 100–dolárovú hranicu, predpokladáme, že aj ceny na našich pumpách budú v ďalších týždňoch výrazne rásť,“ uviedla pre agentúru SITA Glasová.

Ruská invázia na Ukrajinu bude mať čoskoro dosah aj na naše reálne životy, keďže konflikt negatívne ovplyvňuje cenu ropy na svetových trhoch. Tá sa už priblížila k sto eurám za barel, čo v praxi znamená, že na Slovensku budeme tankovať ešte drahšie ako doteraz.

Pocítime to čoskoro

„Ako ceny ropy, tak aj cena zemného plynu stúpla. Videli sme na príklade európskej ropy Brent, ktorá atakuje stodolárovú hranicu za barel,“ uviedol ekonomický analytik Dominik Hapl pre tvnoviny.sk.

Vyššie ceny pohonných hmôt sa čoskoro premietnu aj na slovenských čerpacích staniciach.

„Aktuálne je priemerná cena benzínu 1,538 a nafta stojí v priemere 1,443 eur za liter. V priebehu marca nastane zdraženie v priemere o 3 centy za liter,“ uviedol pre tvnoviny.sk komoditný analytik Boris Tomčiak.

V najbližšom čase bude závisieť výška pohonných hmôt predovšetkým od vývoja ukrajinskej krízy. „Ak nepríde k rýchlemu prímeriu a/alebo budú ohrozené či zastavené dodávky ruskej ropy do Európy, bolo by len otázkou pár dní, keď by ceny benzínu vysoko prekročili 1 eur 60 centov a ceny nafty 1 euro a 50 centov,“ vysvetľuje pre Pravdu analytik J&T Banky Stanislav Pánis

Zdroj: Dnes24.sk/TASR