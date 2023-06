Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Vrtošivé počasie pokračuje: Opäť udrú BÚRKY, kde vydali meteorológovia VÝSTRAHY? Tohtoročný jún sa aj naďalej nesie v duchu sychravého počasia. Prichádza ďalšia vlna búrok a platia aj výstrahy. 14. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Na strednom Slovensku, ale aj na niektorých miestach západného a východného Slovenska treba v stredu popoludní počítať s búrkami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy boli vydané pre celý Žilinský a Banskobystrický kraj, ako aj pre niektoré okresy Trenčianskeho, Prešovského a Košického kraja. Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť, že by boli búrky spojené s prudkým lejakom, silným vetrom a krúpami. Výstrahy platia predbežne do 19.00 h.

Ako avizuje portál iMeteo, búrky by tentoraz nemali byť také silné ako v uplynulom týždni. „Búrky by dnes mali byť sprevádzané, prechodným zosilnením zrážok. Výnimočne hrozia aj prívalové zrážky, no neočakáva sa, že by búrky mali byť intenzívnejšie,“ píše iMeteo.

Už zajtra (15. 5.) sa počasie na našom území opäť upokojí a ďalšie búrky hrozia na viacerých miestach najskôr v závere týždňa.

