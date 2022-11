Zdroj: Dnes24.sk VRÚCNY list mamy Radky, ktorá prežila streľbu na Zámockej: Mrazivé SLOVÁ politikom! Od šialenej streľby na Zámockej ulici, ktorú spustil tínedžer z nenávisti a zabil dvoch mladých mužov, už ubehlo niekoľko dní. Aj napriek tomu sú rany na duši mnohých ešte stále veľmi čerstvé. 2. november 2022 han Zo Slovenska

Pri šialenej streľbe mladíka mala obrovské šťastie 28-ročná Radka, ktorá sa nachádzala pred barom Tepláreň v Bratislave. Prežila len vďaka zázraku.

Na zhromaždení, ktoré sa konalo 27. októbra na Námestí SNP v Bratislave s názvom Ide nám o život, sa davu prihovorila aj Radkina mama. Napísala list.

Portál queerslovakia.sk priniesol prepis z listu Radkinej mamy, v ktorom v úvode stálo: „Neviem, ako by som začala. V prvom rade posielam pozdrav tam hore, Jurajovi a Matúšovi, ktorí sa mali usmievať na tento svet, aj keď možno niekedy cez slzy, ale dávali to. Ďakujem za to, že moja dcéra prežila šialený nápad chlapca, ktorý… Nechcem vedieť, k akej veľkej nenávisti bol vychovávaný….“

Mama zranenej dievčiny sa pozastavila aj pri páchateľovi Jurajovi, ktorý mal 19 rokov. „Nechcem nikoho súdiť, na to nemá nikto právo, ale máme právo na to, aby sme začali každý jeden od seba, a mohli konečne v tomto svete spolunažívať, neponižovať sa, pomáhať si a hľadať v ľuďoch a v živote okolo nás dobro. Možno vtedy bude svet krajší,“ napísala.

Zdrvená pani pokračovala v liste. „Tak som sa vždy snažila vychovávať aj svoje deti, aj keď v tomto dokrútenom svete to nie je ľahké… Trhá mi to srdce, ale na to sme rodičia, aby sme ukázali deťom dobro a lásku. Je jedno, či sú biele, čierne, ružové, dúhové… Sú to naše deti. A nikto, naozaj nikto nemá právo, aby vytiahol na nich zbraň a vôbec akokoľvek im ubližoval,“ uviedla.

V liste spomenula aj politikov, ktorí sa po tragédii síce postavili na stranu obetí, ale predtým mali iné názory na komunitu LGBTI+. „Chcem odkázať pánom v parlamente, že by mali byť vzorom pre tento národ. Páni, ktorí rozhodujú o našej budúcnosti, sa majú vyjadrovať slušne, majú mať všeobecný prehľad, a to vôbec nehovorím o ich vzdelávaní,“ bolo napísané v liste.

„Dúhové deti sa tak narodili. Opakujem, narodili! Sú plnohodnotnými občanmi, aj keď sú v menšine. Som obyčajná žena, ktorá je vydatá už 29 rokov. Vychovávali sme svoje deti tak, ako sme najlepšie vedeli. Majú obidve vysoké školy a som na ne hrdá,“ poznamenala matka Radky.

"Naučme sa, že keď niekomu ublížim, poviem prepáč, a nebudem mu ubližovať ďalej. A keď niekto padá k zemi, máme mu podať pomocnú ruku, nie ho pristúpiť. Možno to je začiatok…“ uzavrela svoj list.

