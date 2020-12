11. december 2020 Tlačové správy Vyčarujte si na hlave vysnívané copíky vďaka originálnej knihe s VIDEO návodmi

Vianoce sú predo dvermi a ak ešte stále špekulujete, čím obdarovať svojich blízkych, máme pre vás jeden tip - darujte knihu!

Popri troch deťoch a fungujúcom salóne s vysnívanými copíkmi vydáva braiderka Olga Olikova vlastnú knihu! Nájdete v nej veľa šikovných foto a video návodov, ako si vytvoriť krásne boxerské copíky a iné účesy!

Odpovede na stovky otázok

Z mamičky na materskej dovolenke sa v priebehu dvoch rokov stal fenomén svetového braidingu. Jej prácu sleduje na sociálnej sieti Instagram vyše 100-tisíc fanúšikov a za jej copíkmi cestujú zákazníci z druhého konca republiky či z Čiech.

Po roku veľkých príprav vydáva Olga knihu Vysnívané copíky s kanekalonom, ktorá nie je „len“ o 20 návodoch na jednoduché účesy. Podľa Olgy je najmä odpoveďou na stovky otázok, ktoré dostáva od klientok. Dočítate sa v nej o tom, čo je kanekalon, kde ho zoženiete, ako sa s ním pracuje, ako aj to, ako ho zapracujete do vlasov.

„Knihu som sa rozhodla napísať, pretože cítim veľkú zodpovednosť za vaše vlasy. Kniha, si myslím, je najlepšia cesta, ako zhrnúť všetky informácie na jednom mieste, ktoré potrebujete vedieť predtým, ako začnete pliesť s kanekalonom,“ hovorí ambiciózna braiderka.

Vianoce predo dvermi

Podľa jednoduchých návodov v knihe si môžete na hlave vykúzliť dokonalé copíky, aj keď ste nikdy predtým neplietli. „Pozrela som si všetky knihy o účesoch, ktoré sa dali kúpiť na Slovensku aj v Česku. Ani v jednej neboli návody s kanekalonom. Analyzovala som, či je napríklad jasnejšie, keď je postup nakreslený alebo keď je nafotený. Rozhodla som sa pre veľké fotky doplnené o text a videá,“ vysvetľuje Olga s tým, že videonávody sa dajú zobraziť prostredníctvom mobilného telefónu.

Okrem spomínaných videí v knihe nájdete aj citáty, ktorými sa mladá mamička v živote riadi a pomáhajú jej na ceste za úspechom.

„Budem rada, ak si moju knihu prečítate. Nie je v nej veľa textu, čiže nezaberie vám to veľa času. Áno, môžete si len otvoriť kapitolu Boxerské copíky a začať pliesť, ALE! Bola by som rada, keby ste si najskôr prečítali kapitolu Kanekalon. A ešte predtým, kapitolu Priberaný cop opačný a skúsiť opačné pletenie bez kanekalonu. Dokonca by som odporučila ako úplne prvé pozrieť si kapitolu Klasické pletenie opačne, pletenie bez priberania,“ radí Olga.

Kniha vychádza vo formáte A4 v dvoch vydaniach, v slovenskom aj českom jazyku.

„Byť autorkou knihy je šialený pocit! Cítim obrovskú vďaku a veľmi si vážim to, akú majú zákazníci ku mne dôveru. Dokázali si odo mňa kúpiť niečo, čo ešte neexistovalo. Dúfam, že moja kniha inšpiruje niektoré ženy na prácu s vlasmi a pomôže zbaviť sa strachu pred prácou s kanekalonom. Čím ďalej, tým viac sa copíky stávajú súčasťou nášho života. Veď to nie je len krásny účes! Je to praktický a pohodlný účes, ktorý dáva veľký priestor na prejav osobnosti,“ dodala Olga.

Knihu Vysnívané copíky s kanekalonom si môžete kúpiť na www.vysnivanecopiky.sk.

