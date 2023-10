Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Výsledky štúdie, ktorá trvala desiatky rokov: Šport znižuje riziko TÝCHTO typov rakoviny! Vyše milióna ľudí sa zúčastnilo štúdie, ktorá priniesla zaujímavé výsledky. Športom je podľa nej možné znížiť riziko viacerých typov rakoviny. Pri rakovine pľúc je to až o 42 %! 15. október 2023 TOS Lifestyle

15. október 2023 TOS Lifestyle Výsledky štúdie, ktorá trvala desiatky rokov: Šport znižuje riziko TÝCHTO typov rakoviny! Vyše milióna ľudí sa zúčastnilo štúdie, ktorá priniesla zaujímavé výsledky. Športom je podľa nej možné znížiť riziko viacerých typov rakoviny. Pri rakovine pľúc je to až o 42 %!

Viac ako milión mladých Švédov vo veku od 16 do 25 rokov sa zapojilo do štúdie, ktorej výsledky boli nedávno zverejnené v British Journal of Sports Medicine.

Týchto mužov pozorovali v priemere 33 rokov. Pozorovania prebiehali od roku 1968 až do roku 2005. Ide tak o naozaj obrovskú štúdiu.

Šport ako prevencia pred rakovinou?

A podľa nej u jednotlivcov s dobrou kardiorespiračnou zdatnosťou v mladosti je neskôr až o 42% nižšie riziko vzniku rakoviny pľúc, o 40% nižšie riziko vzniku rakoviny pečene a o 39% rakoviny pažeráka. Riziko je znížené aj pri ďalších typov rakoviny- žalúdka, pankreasu, obličiek a v oblasti hlavy a krku.

Naopak, u tých, čo športovali, sa častejšie objavila rakovina prostaty a to o 7% a rakovina kože, o 31%. Predpokladá sa však, že toto je ovplyvnené častejším vyšetrovaním prostaty a tiež dlhšiemu vystavovaniu sa slnečnému žiareniu v prípade športujúcich.

Lepšia akákoľvek aktivita, ako žiadna

Vedci upozorňujú, že športovanie má aj ďalšie výhody okrem zníženie rizika rakoviny. Pomáha aj pri emocionálnom zdraví a prevencii kardiovaskulárnych chorôb. Akákoľvek fyzická aktivita je podľa ich slov lepšia ako žiadna, pričom väčšia aktivita prináša lepšie zdravotné výsledky.

Zdôrazňujú, že nikdy nie je neskoro začať športovať a zlepšovať svoju kondíciu a neskôr z toho profitovať v podobe lepšieho zdravotného stavu.

„Nemusíte behať maratón ani chodiť do posilňovne. Počíta sa čokoľvek, čo vás mierne zadýcha a vaše srdce bije rýchlejšie. Nezáleží na tom, či idete na rýchlu prechádzku, bicyklovať s priateľmi alebo dokonca sa pustíte do domácich prác, to všetko je spôsob, ako byť aktívny,“ uviedla pre server The Guardian doktorka Claire Knight, ktorá je senior manažérkou pre zdravotné informácie v organizácii Cancer Research UK.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

