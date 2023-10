19 Galéria Zdroj: TASR/Michal Svítok NEUVERITEĽNÉ novinky! Anastasia Kuzminová sa VRACIA k súťažnému biatlonu Kráľovná biatlonu oznámila veľký comeback! Anastasia Kuzminová sa opäť predstaví v súťažnom biatlonovom kolotoči. 10. október 2023 Ostatné športy

Počas budúceho roka sa budú v Osrblí konať majstrovstvá Európy. Zdá sa, že pre slovenských fanúšikov budú výnimočné.

„V utorok 10. októbra oznámila naša najlepšia biatlonistka histórie Anastasia Kuzminová svoj návrat do súťažného kolotoča. Stane sa tak práve na domácom šampionáte,“ informuje web slovenskybiatlon­.sk.

Kuzminová sa s kariérou oficiálne rozlúčila v októbri 2019. ME v Osrblí sa budú konať od 24. do 28. januára 2024 a legendárna biatloniska na nich nebude chýbať.

Nečakaná výzva

Na šampionáte sa budú jazdiť vytrvalostné, rýchlostné, stíhacie preteky a miešané štafety.

„Trojnásobná olympijská víťazka si dala vo svojom živote novú a nečakanú výzvu. Skúsi vo veku 39 rokov súperiť so svetom a ak sa jej ME vydaria, teda dostane sa do dobrej formy, nie je vylúčené, že vyskúša aj februárový svetový šampionát v Novom Meste na Morave, či možno by mohla skúsiť aj niektoré z podujatí Svetového pohára,“ píše portál.

Kuzminová počas svojej kariéry získala šesť olympijských medailí, zlato z majstrovstiev sveta a 14 triumfov vo Svetovom pohári. Aktuálne sa opäť skúsi čiastočne vrátiť po dlhých štyroch rokoch súťažne pauzy.

Chce urobiť radosť fanúšikom

„Rozhodnutie nebolo jednoduché, môj návrat bude trošku iný. Doba, počas ktorej som pauzovala, bola dlhá. Trénujem v amatérskom štýle, ale chcem pripraviť telo tak, aby som urobila fanúšikom radosť. Urobím všetko pre to, aby som bola v januári pripravená. Je to pre mňa výzva a ja ju prijímam,“ cituje slová Kuzminovej portál sportovy.cas.sk.

