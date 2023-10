Zdroj: TASR/Erika Ďurčová , Pixabay.com Nevedeli ste sa dočkať HUBOVEJ sezóny? 5 netradičných jedál, ktoré stojí za to vyskúšať Milujete huby? Vybrali sme päť menej známych no lákavých jedál, v hlavnej úlohe s touto ingredienciou. 8. október 2023 TOS Lifestyle

Hubová sezóna je v plnom prúde a v domácnostiach sa vo veľkom čistia a krájajú huby na sušenie, aby nechýbali zásoby na zimu. Nezabudnite si však časť vyčleniť a urobte si niektoré pochúťky už teraz.

Určite máte svoje overené recepty na fantastické hubové rizoto, praženicu s hubami či na famóznu hubovú máčanku. Tentoraz sme sa však zamerali na menej známe jedlá, v ktorých však budete huby rovnako milovať. Väčšina receptov pochádza z portálu Nazjedenie.sk.

Vyprážané rezne plnené hubami

S hubami by ste mohli oživiť aj jedno z najbežnejších jedál na Slovensku. Vyprážané rezne plnené hubami by ste si určite zamilovali. Urobte najprv hustejšiu hubovú praženicu na cibuľke, pridajte ju na naklepané mäso, preložte ďalším kusom mäsa a spojte to špáradlami. Potom už stačí len obaľovať a pražiť. Prílohe sa medze nekladú.

Pirohy s hubovou plnkou

Ďalším tradičným slovenským jedlom sú pirohy. Plníme ich tvarohom, zemiakmi, kapustou, ale aj lekvárom.

Čo tak zvoliť tentoraz hubovú plnku? Na masti si opečiete slaninku, pridáte cibuľu a následne aj na drobno pokrájané huby.

Na záver nezabudnite pirohy omastiť cibuľkou upraženou na masti.

Vyprážané huby

Rovnako karfiol môžete vypražiť malé klobúčiky z húb, prípadne veľké si môžete nakrájať. Klasicky ich obalíte a opražíte. Vyprážané huby môžete podávať so zeleninovým šalátom a zemiakmi vo forme, akú preferujete. Urobte si k tomu domáci dip, taktiež podľa vlastných chutí a fantázií.

Zdroj: Dnes24.sk

