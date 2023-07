Zdroj: TASR/František Iván Vyťahujte dáždniky, na Slovensko prichádza LEJAK: Pršať môže aj niekoľko hodín! Na Slovensko sa rúti počasie, aké sme tu už dlho nemali. Pripravte sa na výdatné zrážky! 31. júl 2023 Zo Slovenska

31. júl 2023 Zo Slovenska Vyťahujte dáždniky, na Slovensko prichádza LEJAK: Pršať môže aj niekoľko hodín! Na Slovensko sa rúti počasie, aké sme tu už dlho nemali. Pripravte sa na výdatné zrážky!

Zdroj: TASR/František Iván

V utorok (1. augusta) nás čaká výrazná a nepríjemná zmena počasia. Studený front spolu s tlakovou nížou prinesú vlnu zrážok.

„Zajtra počasie na našom území bude veľmi nepríjemné. Začne nás totiž od západu ovplyvňovať studený front, ktorý sa nad naše územie presunie spolu s presúvajúcou sa tlakovou nížou z oblasti Balkánu, ktorá bude postupovať cez Maďarsko,“ informuje portál iMeteo.sk.

Kde sa to začne?

Podľa predpovedí to vyzerá tak, že už v utorok ráno by mala na našom území pribúdať oblačnosť, no zrážky ešte hroziť nebudú.

„Prvé by sa však mali vyskytovať už predpoludním v oblasti severozápadného Slovenska. Zrážky ako prvé hrozia v Žilinskom, v Trenčianskom a na severe Trnavského kraja a veľmi pomaly sa budú rozširovať smerom k juhovýchodu,“ varuje portál.

Do večera môžeme čakať lejak na celom západnom a strednom Slovensku.

Pršať má aj niekoľko hodín a zrážky budú skutočne intenzívne.

A čo búrky?

Ako to bude vyzerať s búrkami? Numerické modely v tom nemajú úplne jasno. Očakáva sa, že sa objavia na čele zrážkového poľa a mali by byť intenzívnejšie.

„V tomto prípade však upozorňujeme na nejednoznačnosť predpovedí. Nakoniec sa o žiadne búrky jednať nemusí, no celkom určite nás čaká výrazný lejak, ktorý prinesie vlnu zrážok. Prvý augustový deň tak počítajte s výrazným zhoršením počasia, ktoré prinesie do západného a stredného Slovenska výdatné zrážky,“ dodáva iMeteo.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk