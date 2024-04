6. apríl 2024 Jakub Forgács Zo Slovenska Z útulku na plátna kín: PRÍBEH psíka Šípka je ako z krásneho filmu, FOTO V novom českom filme stvárnil adoptovaný psík jednu z hlavných zvieracích úloh a parťáka herečky Reginy Rázlovej.

Pred niekoľkými týždňami mal v kinách premiéru film Tancuj Matyldo. V snímke o príbehu jednej rodiny, v ktorej zamieša karty Alzheimerova choroba, si zahral aj psík Šipo (Šípek). Mesto Banská Bystrica o tom informovalo na sociálnej sieti.

Jedna z hlavných úloh

Pred šiestimi rokmi si práve tohto chlpatého havkáča z Karanténnej stanice mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene adoptovala rodina z Čiech. „Aj vďaka jeho novej majiteľke Martine Hladíkovej, ktorá pracovala na spomínanom filme ako asistentka architekta, sa kvôli záujmu režiséra Petra Slavíka dostal pred filmové kamery,“ píše mesto so slovami, že v snímke stvárnil jednu z hlavných zvieracích úloh a parťáka herečky Reginy Rázlovej.

„Keď som Šípka prvýkrát uvidel, hovoril som si, to nie je pes, to je nejaká zvláštna bytosť. A hneď som vedel, že ho chcem vo filme mať. Že je úplne mimoriadny, a to nielen vzhľadom, ale aj povahou, sa potom potvrdilo pri natáčaní. Aj keď nemá profesionálny filmový výcvik, bol veľmi trpezlivý a zvládol všetko, čo sme potrebovali. A navyše s neopakovateľným takmer ľudským výrazom,“ skonštatoval Petr Slavík po natáčaní.

„Ďakujeme za adoptovanie a poskytnutie šance na krajší život,“ dodala samospráva.

Zábery štvornohého herca Šípka si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

