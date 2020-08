Začal boj o minimálnu mzdu: Pozrite, koľko chcú Slovákom pridať na plate

Zvyšovanie minimálnej mzdy rezonuje v spoločnosti každý rok.

Na Slovensku odštartovala diskusia o výške minimálnej mzdy pre rok 2021. Rezort práce ju navrhuje zvýšiť o 40 eur na 620 eur v hrubom. Na Slovensku vlani za menej ako 600 eur pracovali viac ženy ako muži a najmä ľudia v Prešovskom kraji.

Sociálni partneri sa na výške ani tento rok nedohodli, s návrhom preto prišlo ministerstvo práce.

Rezort, okrem úpravy minimálneho zárobku smerom nahor, navrhuje aj zavedenie štartovacej minimálnej mzdy, ktorá by mala byť vo výške 465 eur v hrubom.

Ak by sa mala zvýšiť minimálna mzda podľa prijatého „automatu“, na základe ktorého by sa rovnala 60 % z priemernej mzdy v roku 2019, tak by sa vyšplhala na 655 eur. V súčasnosti je vo výške 580 eur.