Zdroj: ZSE Začiatky fotovoltiky na Slovensku Fotovoltika je metóda, pri ktorej sa slnečná energia premieňa na energiu elektrickú. Kedy však k tomuto objavu došlo? Pozrite sa bližšie na prvé spôsoby využívania solárnej energie a zistite, aké začiatky sprevádzali fotovoltiku na Slovensku. 29. december 2022 Tlačové správy

29. december 2022 Tlačové správy Začiatky fotovoltiky na Slovensku Fotovoltika je metóda, pri ktorej sa slnečná energia premieňa na energiu elektrickú. Kedy však k tomuto objavu došlo? Pozrite sa bližšie na prvé spôsoby využívania solárnej energie a zistite, aké začiatky sprevádzali fotovoltiku na Slovensku.

Zdroj: ZSE

Zaujímavá história solárnej energie

Vedeli ste, že solárna energia sa na svete využíva už od siedmeho storočia pred našim letopočtom? Súvisí s ňou aj takzvané horiace sklo, ktoré používali Gréci a Rimania na zapaľovanie fakieľ. Ide o konvexnú šošovku, ktorá dokáže skoncentrovať slnečné lúče do jedného malého bodu – nastáva zohrievanie a následné vznietenie povrchu. V priebehu histórie dochádzalo k rozličným objavom, ktoré súviseli so solárnou energiou, ale za významný míľnik vo vývoji považujeme až devätnáste storočie. V roku 1839 totiž len devätnásťročný francúzsky vedec Edmund Bacquerel objavil fotovoltický efekt. Až o pár desiatok rokov neskôr vyrobil Charles Fritts prvý polovodičový fotovoltický článok.

Od tohto objavu bolo hlavným cieľom vedcov zvýšiť účinnosť fototovoltických článkov. V modernej ére sa solárne panely spájajú so životným prostredím. Ľudia sa začali uberať za obnoviteľnými zdrojmi energie. Je možné vidieť, že fotovoltika a s ňou spojená solárna energia si prešli od svojho vzniku dlhou cestou. V priebehu histórie sa stala predmetom praktickosti, vedeckých výskumov a neskôr aj účinným prostriedkom pre lepšiu udržateľnosť planéty. Akú úlohu však zohráva vo fotovoltike Slovensko? Je „solárna história“ Slovenska bohatá alebo sme pochopili výhody slnečného žiarenia len nedávno?

Kedy sa na Slovensko dostali prvé solárne panely?

Pred rokom 2009 by ste na Slovensku nenašli veľký počet solárnych riešení. Nie preto, že by Slováci nepoznali podstatu fotovoltiky, ale investíciu do solárnych panelov uskutočňovalo len málo obyvateľov našej krajiny. Práve po roku 2009 nastal významný prelom a do dvoch rokov sa nachádzali solárne panely na zelených plochách v stovkách. Fotovoltické panely dostali od zákona stopku v roku 2011, pretože štát zastavil podporu pre fotovoltické elektrárne. Avšak ako to už na Slovensku býva, zákony sa menia pomerne často – neskôr došlo k platnej úprave Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE), kedy vznikol pojem „malý zdroj do desať kilowattov“. Netrvalo dlho a záujem o fotovoltické panely začali mať aj tradiční spotrebitelia elektrickej energie.

Ak by sme sa mali pozrieť na záujem o solárnu energiu v číslach, pravdepodobne by vyhralo číslo dvanásť. Je to preto, lebo v rozmedzí rokov 2010 až 2018 zastal podiel zelenej energie práve na dvanástich percentách. V poslednej dobe však došlo k nárastu tohto čísla, vďaka ktorému sme splnili cieľ Európskej únie. Tá vyžadovala, aby obnoviteľné zdroje predstavovali aspoň štrnásť percentné zastúpenie na výrobe elektrickej energie.

V súčasnosti je Slovensko viac, než vhodné na využívanie fotovoltiky – doba slnečného svitu predstavuje asi tisícšesťsto hodín za jeden rok, pričom júl je mesiac, kedy je žiarenie najviac intenzívne. A hoci je denný svit v každom kúte Slovenska rozdielny, svet fotovoltiky by nemali opomínať ani obyvatelia severnejších častí. V konečnom dôsledku je rozdiel v získavaní solárnej energie medzi juhom a severom len desať až pätnásť percent ročne. Máte záujem o fotovoltiku? Na hlavnej internetovej stránke spoločnosti ZSE nájdete užitočné tipy a rady od profesionálov, ktorí sa venujú fotovoltike už dlhú dobu. Technická podpora zodpovie na všetky otázky a odborné články Vás informujú o zaujímavých novinkách, pričom rozšíria Vaše obzory.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: ZSE