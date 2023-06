Zdroj: pixabay.com Zadlžených je až 40 % Slovákov: Na čo si berú pôžičky NAJČASTEJŠIE? V porovnaní s podobným prieskumom v roku 2021 sa počet Slovákov s pôžičkami a úvermi znížil, pred dvomi rokmi to bolo viac ako 46 % respondentov. 19. jún 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska

19. jún 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska Zadlžených je až 40 % Slovákov: Na čo si berú pôžičky NAJČASTEJŠIE? V porovnaní s podobným prieskumom v roku 2021 sa počet Slovákov s pôžičkami a úvermi znížil, pred dvomi rokmi to bolo viac ako 46 % respondentov.

Pôžičku alebo úver, najčastejšie na obstaranie, výstavbu či rekonštrukciu bývania, majú dve pätiny Slovákov. Vyplýva to z tohtoročného prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných inštitúcií a korporátnych zákazníkov.

Počet zadlžených klesol

V súčasnosti má podľa prieskumu pôžičku či úver viac ako tretina Slovákov (40 %), a to výrazne častejšie muži (45 %) ako ženy (36 %). Najčastejšia výška pôžičky je 4-tisíc až 40-tisíc eur (35 % respondentov), pričom ženy a muži si požičiavajú približne rovnaké sumy.

V porovnaní s podobným prieskumom v roku 2021 sa počet Slovákov s pôžičkami a úvermi znížil, pred dvomi rokmi to bolo viac ako 46 % respondentov. Podľa predchádzajúceho prieskumu si ženy požičiavali častejšie (45 %), ale menšie sumy. Slováci si požičiavajú peniaze najmä v produktívnom veku, ale napríklad vo vekovej skupine nad 65 rokov má úver vo výške 4-tisíc až 40-tisíc eur takmer tretina respondentov prieskumu (31 %), čo je skoro trikrát viac ako v roku 2021.

Pôžičky do 800 eur si berú najmä Slováci vo veku 18 až 24 rokov (46 % respondentov), pričom v roku 2021 malo úver v tomto rozpätí len 35 % mladých respondentov. Úvery nad 40-tisíc eur majú najmä osoby vo veku 25 až 44 rokov, ale pôžičky od 4-tisíc do 40-tisíc eur má bezmála 44 % Slovákov vo veku 55 až 64 rokov, kým v roku 2021 to bolo 16 %.

Podiel zadlžených Slovákov sa podľa prieskumu príliš nemení s dosiahnutou úrovňou vzdelania, ale výrazne častejšie sa zadlžujú obyvatelia Bratislavského kraja (50 % respondentov) a po nich obyvatelia Prešovského kraja (47 %). Najmenej ľudí s úvermi žije v Banskobystrickom kraji (32 %).

Dôvody pôžičiek

Slováci si najčastejšie požičiavajú na bývanie, najmä na výstavbu alebo kúpu domu či bytu (39 %) a na rekonštrukciu obydlia (26 %), ktorú však prekvapivo financujú výrazne viac ženy (takmer 32 %) ako muži (22 %). Nasleduje nákup auta s 21 %, kde prevládajú mladší ľudia, a s pribúdajúcim vekom rastie podiel úverov na bývanie. Pokiaľ ide o účel pôžičiek, aktuálny prieskum nezistil žiadne významné odchýlky od výsledkov v roku 2021, s výnimkou pôžičiek na úhradu pravidelných účtov, ako sú nájom a energie, kde zaznamenal nárast z 5 % v roku 2021 na tohtoročných 9 %.

Podiel respondentov s pôžičkami a zároveň záväzkami po splatnosti sa v porovnaní s rokom 2021 zvýšil len mierne, z necelých 59 % na 64 %. Vzrástlo však percento seniorov, ktorí sa zadlžili pre potreby iného príbuzného – z necelých 6 % na 17 %. Úvery na pokrytie neočakávaných výdavkov, ako aj na lieky, potraviny, dovolenku či darčeky si Slováci berú len v minimálnej miere.

