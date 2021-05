Zdroj: unsplash.com / CC0 1.0 Zakázaná extáza dokáže liečiť! Američania by ju mohli schváliť už v roku 2023 Odborníci skúmali nelegálnu drogu MDMA, známu tiež ako extázu, ktorá je v kombinácii s psychoterapiou efektívna pri liečbe vážnych prípadov posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD). 9. máj 2021 Magazín

Vyplýva to z výsledkov americkej klinickej štúdie, o ktorej informoval denník The New York Times.

Účinky extázy

Psychoterapiu podstúpilo 90 účastníkov štúdie, ktorú v máji zverejní časopis Nature Medicine. Z tých, ktorí dostali drogu MDMA, až 67 percent dva mesiace po liečbe už nespĺňalo podmienky na stanovenie diagnózy posttraumatickej stresovej poruchy. V skupine, ktorá dostala placebo, to bolo 32 percent.

Extáza neprodukovala žiadne vážne nepriaznivé vedľajšie účinky. U niektorých účastníkov sa dočasne vyskytli len mierne príznaky ako nevoľnosť a strata chuti do jedla.

Predtým, ako bude možné schváliť terapiu pomocou extázy na terapeutické použitie, Úrad pre potraviny a liečivá potrebuje druhú pozitívnu štúdiu fázy 3, ktorá v súčasnosti prebieha so 100 účastníkmi. Schválenie by mohlo prísť už v roku 2023.

