17. august 2021 ELA Rôzne

FOTO: Biela záhada na brehoch Zemplínskej šíravy! Odkiaľ sú tieto guličky? Domáci aj turisti, ktorí sa vybrali k „slovenskému moru" na východe Slovenska, neverili vlastným očiam. Na brehoch Zemplínskej šíravy sa objavili záhadné guličky.

Na facebookovej stránke Šíravania pátrajú po pôvode záhadných bielych guličiek, ktoré zaplavili približne 300 metrový úsek v blízkosti hladiny v stredisku Hôrka.

Na jednej z pláží slovenského mora sa objavili polystyrénové guľôčky neznámeho pôvodu. Ľudia začali písať združeniu otázky, čo voda vyplavuje

„Sú to vrstvy polystyrénu. Na niektorých miestach sú vrstvy hrubšie, na niektorých slabšie. Podľa všetkého je to odpad zo stavebného materiálu. Mnohým sa to nepáči. Žiaľbohu, píšete nám niektorí, že ste to museli spratávať lopatami, lebo na niektorých miestach toho bolo dosť,“ hovorí Anna Kornajová z občianskeho združenia Šíravania vo videu z nedele.

Stavebný materiál?

Malé polystyrénové guľky našli rekreanti a návštevníci nielen na brehu, ale veselo si plávali aj vo vode. Vietor ich rozfúkal aj na ďalšie pláže. Či ide o stavebný materiál, sa nateraz nevie.

„Okamžite inicioval náš stavebný úrad, aby išiel vykonať štátny stavebný dohľad. Dávame zákaz stavebnej činnosti počas letnej turistickej sezóny,“ vysvetlil pre TV JOJ Marián Makeľ, starosta obce Vinné.

Videli ste ich?

Obec preveruje aj možnosť, že guličky boli súčasťou športovej atrakcie. „Čiastočky takých nafukovacích vakov, ktoré sa používajú na ťahanie za motorovými člnmi,“ doplnil starosta obce Vinné. Samospráva odstráni toto znečistenie na vlastné náklady.

Ich ďalší postup bude závisieť od množstva polystyrénových guličiek a vyčíslenej škody. Obec sa obráti aj na Okresný úrad odbor životného prostredia.

Na základe pripomienok ľudí si OZ Šíravania preklepne aj okolité stavby, keďže od 15. júna do konca augusta je stavebná uzávera.

„Kto na Šírave bol a stretol sa s tými guličkami z polystyrénu, napíšte nám do komentárov, kde všade tie guličky boli. Možno nám to pomôže zistiť, odkiaľ pochádzajú,“ adresovala vo videu výzvu Anna Kornajová z občianskeho združenia Šíravania.