27. máj 2023 Hokej Zámorské finále NEBUDE! Nemecko rozhodlo v predĺžení, USA poslalo do bojov o BRONZ Posledný zápas semifinále majstrovstiev sveta priniesol poriadnu drámu. Nemecku vyšiel ťah s hrou bez brankára, vyrovnalo a v predĺžení rozhodlo o svojom postupe.

Hokejisti Nemecka sa prvýkrát prebojovali do finále majstrovstiev sveta. V sobotňajšom semifinále v Tampere otočili zápas s USA a po výhre 4:3 po predĺžení sa v nedeľu stretnú v boji o zlato s Kanadou (19.20 h). Američania zabojujú o bronz proti Lotyšsku (14.20 h).

Raketový úvod USA

Američania vstúpili do duelu náporom a už po štyroch minútach viedli 2:0. Na prvý gól potrebovali 71 sekúnd, keď Grimaldi potiahol puk do pásma a O'Connor našiel pred bránkou Tucha. Na druhej strane vyskúšal Sturm brankára DeSmith, no potom po pravej strane vnikol do pásma Grimaldi a tvrdou strelou trafil do vinkla. zámorskí hokejisti v úvode dominovali, súpera k ničomu nepúšťali a po desiatich minútach viedli na strely 8:2. Ich tlak zastavil až faul Browna, ktorý trafil kolenom koleno Sturma a dostal dve minúty. Nemci sa usadili v pásme a z presilovky vyťažili kontaktný gól. Po niekoľkých prihrávkach zostal medzi kruhmi voľný Fischbuch a jeho tvrdá strela sa s prispením teču Tiffelsa dokĺzala až do siete.

Nemci sa po góle zlepšili vo všetkých činnostiach, vyrovnali hru a v 17. minúte po peknej kombinácii a presnej strele Szubera vyrovnali na 2:2.

V oslabení mohli dokonca otočiť, ale Schütza v poslednej chvíli zastavil Tuch. Pomohol si však faulom a po krátkej hre 4 na 4 mali presilovku opäť Nemci. Dokonca 5 na 3, keďže ďalší faul pridal Grimaldi. Ich výhodu však prerušila prestávka.

Dvadsaťjeden sekúnd z nej dohrali v druhej tretine, ale nevyužili ju, i keď Peterka s Tiffelsom neboli ďaleko. V 25. minúte sa Grimaldi už tešil zo svojho druhého gólu, no puk neprešiel celým objemom za bránkovú čiaru, čo potvrdilo aj video. V 29. minúte to už zámorským hráčom vyšlo, keď Eyssimont na trikrát dotlačil puk do siete po tom, čo sám rozbehol akciu na modrej čiare – 3:2. Nemci následne bez problémov ubránil oslabenie, no do konca druhej časti sa už do gólových príležitostí nedostali. V závere tretiny sa niekoľko minút neprerušovalo, Američania sa snažili hrať jednoducho, zbytočne neriskovali, ale stále dôsledne napádali súpera a znemožnili mu tak rýchle rozohrávky. Nemci mali len dve strely na bránku, no po tej poslednej bol blízko k dorážke Kahun.

Úspešná hra bez brankára

Američania pred semifinále inkasovali v tretích tretinách na turnaji iba dva góly od Švédov (skóre 19:2) a aj proti Nemcom potvrdzovali, že im táto časť ide. Súpera držali na dištanc od DeSmitha a prvá strela naňho mierila až v šiestej minúte z hokejky Noebelsa. Americký brankár však nechal svoju hokejku medzi betónmi a puk zastavil. V 50. minúte vykúzlil Fischbuch pri brejku prihrávku z otočky na Kastnera, ale tomu skĺzol puk z čepele a kľučku nedokončil. Nemci, ktorí sa museli presúvať na štvrťfinále do Rigy a na semifinále späť do Tampere, sa ťažko dostávali do útočného pásma, no v poslednej päťminútovke mali tri veľké šance. V 56. minúte sa po Peterkovej práci dostal na ľavom kruhu ku strele J. Müller a jeho delovka skončila na žŕdke. O minútu neskôr zachránil spoluhráčov DeSmith pohotovou reakciou na dorážku Schütza. Na tretíkrát to však už vyšlo, keď pri hre bez brankára dorazil puk do siete Noebels.

Nasledovalo desaťminútové predĺženie 3 na 3, v ktorom boli aktívnejší a mali viac šancí Američania, ale Niederbergera neprekonali. Naopak, Nemci si vypracovali iba dve, ale rozhodli. V 68. minúte prešiel Tiffels z vlastného pásma až na ľavý kruh a presnou strelou prekonal DeSmitha.

JJ Peterka: „Nezačali sme vôbec dobre, dostali sme dva góly, no od druhej tretiny začali všetci hrať to, čo sme chceli. Lepší koniec si ani neviem predstaviť. Pred šampionátom by som neveril, že budeme vo finále. V skupine sme prehrali prvé tri zápasy a teraz sme vyhrali šiesty po sebe.“

Carter Mazur, útočník USA: „Aj za stavu 2:0 sme vedeli, že budú veľmi nebezpeční. Mali sme už s nimi skúsenosť v skupine. V závere dokázali vyrovnať a potom prišiel ten gól v predĺžení. Chceme si však odtiaľto odniesť medailu a do duelu o bronz pôjdeme naplno.“

USA – Nemecko 3:4 po predĺžení (2:2, 1:0, 0:1 – 0:1)

Góly: 2. A. Tuch (O'Connor, Grimaldi), 4. Grimaldi (A. Tuch), 29. Eyssimont (O'Connor, Garland) – 13. Tiffels (Fischbuch, Kahun), 17. Szuber (Sturm, Peterka), 59. Noebels (Kahun, Gawanke), 68. Tiffels (Kahun, M. Müller). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Hribik (ČR) – Hautamäki (Fín.), Ondráček (ČR), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8011 divákov.

USA: DeSmith – Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, Mackey, Thrun, Hutson – Grimaldi, Bonino, A. Tuch – Garland, O'Connor, Eyssimont – Gauthier, Tynan, Mazur – Coronato, Brown, Farrell

Nemecko: Niederberger – Seider, M. Müller, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Szuber, Wagner – Tiffels, Kahun, Peterka – Ehl, Sturm, Soramies – Fischbuch, Kastner, Noebels – Schütz, Stachowiak, Tuomie

