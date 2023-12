27. december 2023 Tlačové správy Zápas mesiaca Niké ligy mal aj charitatívny rozmer Pred derby Slovan – Dunajská Streda a zároveň pred posledným zápasom jesennej časti Niké ligy nastala milá udalosť. Generálny riaditeľ Niké Roman Berger odovzdal v mene Fondu pre budúcnosť športu šek v hodnote 15 300 € charitatívnemu projektu Belasé srdce.

Spolu s navýšením od Slovana bolo podporených deväť organizácií.

Roman Berger: „So Slovanom máme rovnakú DNA“

„Každý, kto môže, by mal pomáhať. To nie je povinnosť, ale privilégium,“ vyjadril sa Roman Berger. „Keď sme sa stali hlavným partnerom Niké ligy, tak sme sa zaviazali, že budeme robiť aj pekné charitatívne veci, ktoré realizujeme z Fondu pre budúcnosť športu. So Slovanom máme v tomto rovnakú DNA. Slovan má Belasé srdce a my Fond pre budúcnosť športu. Oba projekty sa zhodujú v tom, že majú pomáhať. Som preto veľmi rád, že môžem odovzdať šek v hodnote 15 300 €. My peniaze dávame, ale Slovan ich vyhral v súťažiach, ktoré robíme v rámci Niké li­gy.“

Spolu so vstupom spoločnosti Niké do najvyššej futbalovej súťaže začali aj nové projekty súvisiace s Fondom pre budúcnosť športu. Napríklad každý autor gólu mesiaca má automaticky možnosť venovať grant v hodnote 5 000 € na pomoc vybraným športovým subjektom. Gól mesiaca strelili Barseghjan aj Lovat a hneď získali pre Belasé srdce 10 000 €. Okrem toho si „belasí“ výborne počínali aj v takzvaných „Hecovačkách“. „Pred dvoma zápasmi mesiaca sa proti sebe postavili obaja aktéri v dvoch rozličných výzvach. Najskôr hráči Slovana uspeli proti Dunajskej Strede v strieľaní na terče v bránkach a následne vyhrali aj nad Trnavou v počte gólov zo striedačky. Vybojovali tak ďalších 5 300 €.“ Celkovo je Slovan v aktivitách súvisiacich s Fondom pre budúcnosť športu najúspešnejším tí­mom.

Belasé srdce podporilo deväť združení

Ako bolo avizované, 15 300 € z Fondu spolu s príspevkom od samotného klubu v hodnote 15 949 € pôjde do Belasého srdca, ktoré zahŕňa šesť oblastí. Cieľom projektu je pomáhať deťom a mládeži v športe, v oblasti zdravotníctva, sociálnej pomoci, v oblasti pomoci zdravotne postihnutým, v ochrane zdravia pred závislosťami a v ochrane životného prostredia. „Som nesmierne šťastný, že tento náš projekt je taký úspešný a vo finále sa vyzbierala veľmi pekná suma. Belasé srdce má však naďalej potenciál napredovať. Slovan nie je len futbalový klub. Ako najväčší klub na Slovensku cítime aj spoločenskú zodpovednosť. Som presvedčený, že Belasé srdce má svoje miesto v spoločnosti a som veľmi rád, že môžem teraz za klub a Belasé srdce odovzdať 31 249 € tým, ktorí to najviac potrebujú,“ prezradil o projekte generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.

Parádna suma, v slovenských korunách atakujúca hodnotu jedného milióna, bola rozdelená medzi deväť združení, ktoré sa denne snažia pomáhať najzraniteľnejším. Menovite sa jedná o Centrum pre deti a rodiny v Bratislave, Denné centrum športová v Bratislave, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium v Senci, občianske združenie Mikádo, občianske združenie Deťom pre život, Národný ústav detských chorôb Bratislava, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava, Tatranský národný park a Sanatórium AT Bratislava.

Prihláste sa do Fondu aj vy!

Fond pre budúcnosť športu od svojho vzniku vyzbieral takmer 2,8 milióna eur a rozdal 1,8 milióna eur. Medzi podporenými športovcami sa môžete ocitnúť aj vy. Musíte však natočiť a nahrať video na stránku www.nikefondsportu.sk.

