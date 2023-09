Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Zasiahne Zem NIČIVÝ asteroid? NASA zverejnila presný DÁTUM možnej zrážky! Podľa NASA existuje pravdepodobnosť, že Zem zasiahne ničivý asteroid. Dopad by mal silu 24 atómových bômb. 23. september 2023 Zo zahraničia

23. september 2023 Zo zahraničia Zasiahne Zem NIČIVÝ asteroid? NASA zverejnila presný DÁTUM možnej zrážky! Podľa NASA existuje pravdepodobnosť, že Zem zasiahne ničivý asteroid. Dopad by mal silu 24 atómových bômb.

NASA zverejnila nepríjemnú predpoveď. Podľa jej najnovšieho článku existuje malá šanca, že Zem zasiahne asteroid s názvom Bennu.

Vypočítali možný dátum nárazu

„25. septembra 2135 asteroid s názvom Bennu tesne preletí okolo Zeme,“ informuje NASA s tým, že gravitácia našej planéty zmení jeho dráhu, takže ďalší výpočet jeho trajektórie bude poriadnou výzvou.

Podľa nových výpočtov môže osudný deň, kedy asteroid zasiahne Zem, nastať 24. septembra 2182.

Čo by spôsobil?

Aj keď existuje šanca, že Zem utŕži katastrofický úder, našťastie je iba malá. Podľa NASA je pravdepodobnosť nárazu jedna ku 2 700.

Ak by došlo k zásahu našej planéty, dopad by mohol byť tragický. Podľa portálu Mirror by sa náraz rovnal výbuchu 24 atómových bômb.

Bennu dosahuje v priemere až 500 metrov. V prípade nárazu by tak nespôsobil vyhynutie celej planéty. Mirror pripomína, že podľa NASA by spôsobil viac ako 9,5 kilometrov široký kráter. Asteroid by zdemoloval všetko v okruhu takmer tisíc kilometrov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk