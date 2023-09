Zdroj: TASR/AP , Unsplash.com Už iba za PENIAZE! Musk chce, aby za prístup na sieť X platili úplne VŠETCI Elon Musk šokoval používateľov jeho sociálnej siete donedávna známej ako Twitter. Naznačil plány, podľa ktorých by si za prístup do nej musel každý zaplatiť. 19. september 2023 Technológie

Obľúbená sociálna sieť X, ešte donedávna známa ako Twitter, by už onedlho mohla byť spoplatnená úplne pre všetkých. Elon Musk to naznačil počas živého vysielania rozhovoru s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Aký má plán?

Ako informoval portál CNBC, Musk počas rozhovoru povedal, že „Postupne zavedieme malý mesačný poplatok za využívanie systému X.“

Podľa výstredného miliardára, ktorý sociálnu sieť kúpil v závere minulého roka, chcú spoplatnením pre všetkých bojovať proti „obrovským armádam botov.“

Aktuálne nie je jasné, aká by bola suma za prístup na sociálnu sieť X, ani to, aké ďalšie funkcie by mali užívatelia po zaplatení najnižšieho poplatku k dispozícii.

Sieti to môže ublížiť

Podľa Muska je aktuálne na sieti X 550 miliónov používateľov, ktorí sa prihlásia každý mesiac. Denne vyprodukujú 100 až 200 miliónov nových príspevkov.

Už dlhšie si môžu používatelia predplatiť tzv. X Premium, ktorý umožňuje napríklad písanie dlhších príspevkov a podobne. Aktuálne však majú všetci prístup k základným funkciám zadarmo.

BBC upozorňuje, že Muskova sieť môže spolu so spoplatnením pre všetkých používateľov, hoci aj za minimálny poplatok, prísť o veľkú čas používateľov: „To by mohlo znížiť príjmy z reklamy, ktoré v súčasnosti tvoria prevažnú väčšinu príjmov spoločnosti.“

