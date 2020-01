31. január 2020 Zo Slovenska Zaspala ako Šípková Ruženka: Mladá žena sa zobudila v zamknutom autobuse

Problémy so spánkom môžu priniesť nejeden problém. Svoje by o tom vedela povedať aj mladá žena, ktorá sa vďaka spánku dostala do poriadne nepríjemnej situácie.

Zdroj: TASR

Mestská polícia v Nitre riešila vskutku kuriózny prípad. Príslušník na operačnom pracovisku prijal v nočných hodinách telefonát zúfalej matky z Alekšiniec.

Jej 19-ročnú dcéru totiž počas cesty z Nitry premohol spánok. ”Počas jazdy autobusom z Nitry zaspala a zobudila sa v zamknutom autobuse zaparkovanom na parkovisku na autobusovej stanici ARRIVA opäť v Nitre na Staničnej ulici,” opisuje prípad nitrianska mestská polícia.

Ako prezradila mama mladej ženy, jej dcéra má od detstva poriadne tvrdý spánok.

Na autobusovú stanicu okamžite vyštartovali príslušníci mestskej polície. ”Po preverení oznamu zistili, že mladá žena sa skutočne nachádza v uzamknutom dopravnom prostriedku na parkovisku a nevie sa dostať von,” informuje MsP v Nitre.

Dievčine napokon prialo šťastie. Policajti zazreli šoféra autobusu, ktorý práve nastupoval na rannú pracovnú zmenu.

”Pomocou jeho pokynov žena otvorila okno a za asistencie hliadky vyliezla z autobusu von,” opisuje udalosti mestská polícia z mesta pod Zoborom.

Príbeh tak mal šťastný koniec. Unavená dievčina sa dostala zo zamknutého autobusu a vodič neskôr uzavrel okno a autobus zabezpečil.

Foto: ilustračné

