26. január 2024 TOS Lifestyle Zaspávate pri televízore? Podľa lekára to môže výrazne skrátiť váš život! Zaspať pri televízore je ľahké a mnohí si na to navykli do takej miery, že bez toho ani nezaspia.

Na človeku to však môže zanechať väčšie škody, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Americký lekár v urgentnej medicíne Joe Whittington dokonca tvrdí, že to môže skrátiť život.

Vo svojom video na TikToku, kde má mimochodom takmer 2 milióny sledovateľov, podrobne opísal štúdiu vedcov z Northwestern University v Illinoise, ktorí skúmali vplyv okolitého svetla na spánkové návyky.

Zdraviu škodlivé

Podľa tejto štúdie tí, ktorí spali hoci len pri slabom svetle, napríklad blízko televízora alebo dokonca aj smartfónu, mali nasledujúce ráno vyššiu úroveň inzulínovej rezistencie. To ovplyvnilo schopnosť týchto ľudí regulovať hladinu glukózy. Nestabilná a nepravidelná hladina glukózy v krvi je pritom spojená s vyšším rizikom cukrovky druhého typu.

A nielen cukrovka. Podľa záverov štúdie je pri ľuďoch, ktorí nespia po tme, väčšia pravdepodobnosť, že budú trpieť okrem cukrovky obezitou a hypertenziou.

„Pokúste sa zmeniť svoj životný štýl, ak si chcete dopriať väčšiu šancu na dlhý, šťastný a zdravý život," vyzýva vo videu Whittington.

Psychická nepohoda

Okrem toho je v ohrození aj duševné zdravie. Podľa Guya Meadowsa, riaditeľa spánkovej kliniky v Londýne, sú ľudia stvorení na spánok v tme. Ako vysvetlil pre server Daily Mail, akékoľvek svetlo, aj to, ktoré produkuje televízor, naruší spánkové hormóny. Výsledkom je nedostatok spánku a následkom zlá nálada.

Únava tlmí účinok prefrontálnej kôry v mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálnejšie myslenie a spôsobuje, že viac využívame časť mozgu zodpovednú za emócie, nazývanú amygdala.

Človek tak môže byť náchylnejší k hnevu, agresii a smútku.

V rámci štúdie na Ohio State University podľa Daily Mail sa navyše zistilo, že škrečky, ktoré boli cez noc vystavené slabému svetlu na úrovni zapnutého televízora v tmavej izbe, vykazovali viac príznakov depresie.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk